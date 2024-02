La EDAR de San Cibrao minimizará ruidos y malos olores y depurará aunque falte la luz

Nuevos sistemas que la harán casi insonora, mecanismos de depuración que mitigarán al mínimo los malos olores en el entorno y sistemas electrógenos para garantizar que, aunque falle el suministro eléctrico, los residuos, muchos de ellos altamente contaminantes, pues proceden mayoritariamente de empresas de varios parques industriales, en especial del de San Cibrao das Viñas, el más grande de la provincia, no irán directamente al río Barbaña, como está ocurriendo desde hace más de 30 años, reduciéndolo a un cauce fluvial prácticamente sin vida.

Son algunas de la características técnicas del proyecto de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de San Cibrao das Viñas, que ha propuesto la empresa promotora de la obra, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y cuyas característica técnicas se incluyen en el proyecto de impacto ambiental, que acaba de obtener su visto bueno, aunque pendiente, no obstante, de una serie de mejoras que pretenden afinar aún más su respeto a orografía, fauna, flora y cauces fluviales, entre otros.

Esta costosa ampliación de la EDAR, que alcanza los 30 millones de inversión, no solo amplía la capacidad de depuración para más 75.000 personas, sino que debe atender la llegada de aceites, chapapote y otros vertidos procedentes de empresas, algunos altamente contaminantes.

No hay que olvidar que los análisis de las aguas fluviales del maltrecho Barbaña detectaron, como denunció la Plataforma Ríos Limpos, aguas fecales sin depurar por incapacidad de la modesta EDAR actual para tratar tal cantidad de vertidos, y por la naturaleza de los mismos, con presencia de ácido clorhídrico, chapapote, aceites, detergentes, metales pesados y hasta ácido sulfúrico, aguas procedentes de industrias que no cumplen la ley y no tienen su propio sistema de depuración de estos residuos altamente contaminantes a firmas especializadas.

Tanto como para ocasionar el mayor delito contra su cauce, que costó la vida de más 17.000 peces y fue juzgado por la vía penal.

Así que el promotor de la obra, es decir, la CHMS, analiza la vulnerabilidad del proyecto de ampliación de la depuradora frente a diversos riesgos naturales como un seísmo, con riesgo bajo de afectación.

También aborda posibles riesgos por inundación, pero indica que la costosa ampliación de la EDAR se sitúa fuera de la avenida de 1.000 años, por lo que consideran que el peligro de inundación, es bajo.

El promotor aporta también un análisis de la vulnerabilidad del proyecto, por corte de suministros necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Se analizará hasta la llegada de suministros imprescindibles para que el proceso de depuración de EDAR, no deje de funcionar ni un minuto, y estos llegarán por vía terrestre, por las carreteras N-525 y OU-0517, por lo que no se prevén que existan problemas de abastecimiento.

Asimismo, se indica que tanto los reactivos empleados como el combustible del grupo electrógeno cuentan con depósitos de almacenamiento, por lo que no es probable que, ante un corte de suministros, la planta se detenga.

En relación con la interrupción del suministro eléctrico, el promotor apunta que entraría en funcionamiento el grupo electrógeno proyectado, con una potencia suficiente para mantener el funcionamiento de la planta. En cuanto al vertido de compuestos peligrosos dentro de las instalaciones, indica que dichos compuestos se almacenan en depósitos e instalaciones con las medidas de seguridad establecidas en la legislación vigente en la materia, con cubetas y absorbentes por lo que el riesgo es bajo.