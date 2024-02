El día después del fuego en el único templo budista de Galicia: “El monasterio no ha desaparecido, es más que el edificio”

A 100 metros del templo budista del municipio de San Amaro (Ourense) se ve una débil columna de humo, como evidencia del trágico suceso. Ayer por la mañana todavía había llamas en el interior del principal edificio del templo Chu Tsu Tsang, después de arder la planta baja y el primer piso, debido, previsiblemente, al tiro de la chimenea. “En dos horas, ardió un proyecto de 15 años”, decía el alcalde de San Amaro, Fernando Rodríguez (PP). Las llamas devoraron una infraestructura, rehabilitada de madera, en un abrir y cerrar de ojos en la tarde de este pasado martes. El fuego se propagó y afectó por completo al edificio principal, dejando solamente su esqueleto en pie.

En el recinto, además del edificio principal con denominación gallega, también hay 4.000 metros cuadrados de bosque, la gompa para meditar y estudiar, diferentes casas bajas alrededor y una infraestructura para dar aposento a los participantes en las actividades, que no fueron afectadas por las llamas, ya que se sitúan a metros de distancia.

Tras 24 horas del inicio de las llamas, se podían ver unas escaleras en pie totalmente negras; restos de hollín en el suelo y en las paredes; las vigas de madera del tejado ennegrecidas; los cristales de las ventanas rotos; zapatillas y ropa quemadas; y libros despedazados por la voracidad de las llamas, quedando partes de hojas como vestigios de un patrimonio cultural incalculable.

Restos de lo ardido en el edificio principal del centro budista. / Iñaki Osorio / I.O.

Con las llamas todavía en la retina y el suceso presente, las monjas del único centro budista de Galicia y la primera universidad budista de España mantenían el positivismo y también miraban al futuro planeando una reconstrucción del edificio principal. Berta Álvarez, monje del templo budista más conocida como Tenzing Ngeyung, comenta que “estamos tranquilas y bien, celebrando que no haya habido daños personales. También que no hubiera ocurrido en otros momentos que, seguro, que hubiera sido muchísimo peor. Así que, si tenemos que hacer un balance, somos partidarios de relativizar y ver la parte positiva”. Los bomberos estuvieron hasta las 23.30 horas de este pasado martes humedeciendo la zona ardida y refrescando la infraestructura para que no se reavivaran las llamas. Las monjas durmieron en un edificio anexo al edificio principal, donde tienen 10 dormitorios y aseos. El fuerte calor rompió los cristales de las ventanas y de las puertas de la vivienda anexa, sin embargo los bomberos certificaron que no había riesgo ni de propagación ni de derrumbe después de su actuación.

El edificio principal, en ruinas. / Iñaki Osorio / I.O.

Las monjas tienen que claro que “es la interpretación más práctica, es ver, sin negar la evidencia y lo desolador que es el panorama, la parte positiva y valiosa del asunto. Estamos bien y no le pasó nada a nadie ni a ningún animal. Lo único que ardió es el edificio principal, el monasterio en ningún momento ha desaparecido. El daño material es muy grande, pero el monasterio no es el edificio, es mucho más que el edificio”.

Afectación y actividades

Dentro del edificio principal, todo eran brasas. La imagen era en blanco y negro donde solamente las piedras que daban soporte al edificio estaban en pie. Sin embargo, la afectación va más allá de la infraestructura, con un perjuicio cultural, literario y filosófico “incalculable”. La comunidad del templo dice que “no tuvimos tiempo a valorarlo, porque ha sido un día duro, pero cientos de miles de euros, seguramente”. Berta explica que “ardieron muchos textos tibetanos, porque los teníamos en el edificio principal a la espera de tener la biblioteca grande que tenemos planeada y que supondría culminar la tercera fase del plan del templo”.

El centro budista albergaba una gran cantidad de manuscritos y libros por todas las estancias del edificio principal. Berta aclara que “solo se salvaron unos pocos. Toda la parte de la tienda del monasterio en el patio central, donde también había libros escritos a lo largo de estos años, también fueron calcinados. Y estamos viendo si podemos recuperar discos duros y ese tipo de soportes donde hay contenidos importantes, pero todavía no podemos entrar”.

La monja describe, señalando con el dedo, que “afortunadamente nuestras habitaciones no se las ha comido el fuego, están dañadas porque hubo humo y están empapadas por la actuación de los bomberos para sofocar las llamas, pero ha habido cosas que han sobrevivido. Con lo cual, tenemos ahí libros que estaban en nuestras habitaciones, que esperamos recuperar”.

En relación con las actividades programadas, cancelaron todo tipo de eventos que estuvieran en el calendario. Berta arguye que “no valoramos retomar la actividad del templo, evidentemente. Ahora mismo las actividades de estos días se suspenden, porque nos hemos quedado sin comedor, sin cocina..., no ha quedado nada”.

Apoyo vecinal

Con la noticia de las llamas en el templo budista, los vecinos y las administraciones se volcaron con el monasterio ofreciéndole todo tipo de ayuda y apoyo. Berta comenta que “fue un despliegue enorme, en seguida estaba aquí medio pueblo para ayudarnos y decirnos que cualquier cosa que necesitáramos que se lo pidiéramos. También el alcalde, el ex alcalde y el teniente de alcalde, entre otros, se acercaron y el apoyo fue mucho. La casa de rural que tenemos aquí al lado nos ofreció habitaciones, la asociación de alojamiento rural... entre ellos ya se estaban mandando mensajes para organizarse y ofrecernos su ayuda diciéndonos que si queríamos teníamos habitaciones donde dormir. También comida y cena, muchos vecinos se acercaron para darnos comida y el Mesón Lembranza de aquí también se ofreció, fue mucha la ayuda y apoyo que recibimos”.

Una de las entradas del centro budista. / Iñaki Osorio / I.O.

Ayer por la mañana, dos vecinos se acercaron al templo para darle una bolsa llena de comida, entre otras cosas. El ir y venir de la gente del municipio fue constante durante la noche del incendio, durante la mañana y la tarde siguiente.

Futuro

Las monjas del centro estaban esperando ayer la llegada de otro lama y de otro monje que estaban en Sevilla para sentarse a planear el futuro, tras el siniestro total que provocaron las llamas. No quieren dejar pasar ni un minuto más, sin armar un futuro para recuperar el edificio central.

Berta, que lo tiene claro, dice que “debemos hacer un plan bien diseñado para poder reconstruir lo que se destruyó. Hay que continuar y nada más. Lo material es material, las cosas se rompen, se estropean o se queman. Puede pasar. Agradecemos mucho que no haya pasado nada personal, como por ejemplo pasó en Valencia, a las que le transmitimos todo nuestro apoyo. En ese edificio de Valencia murieron 10 personas y docenas de animales, así que agradecemos que no haya pasado nada personal. Pero en cuanto podamos organizaremos un plan para poder levantar de nuevo la infraestructura”.

La hoja de ruta pasa por la plasmación de diferentes fases de reconstrucción de la infraestructura, en primer lugar, pero también de otro plan paralelo para rehacer todo lo perdido en el ámbito cultural. Berta añade que “tenemos que encarar, también, una reconstrucción material que ya veremos cómo se aborda”.

Las monjas piden que “que cada uno nos tenga en su mente de la manera más positiva que les salga, que si alguien es prácticamente de cualquier religión nos tenga en sus mejores deseos y que se cuiden y todos estemos bien. No necesitamos nada”.

El templo budista estaba a la espera de permisos para empezar con el edificio de la biblioteca, para terminar así con la tercera fase. Con este imprevisto, la biblioteca deberá esperar para centrarse en una rehabilitación que dé paso a una reinauguración de un templo budista único en Galicia y España.