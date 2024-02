La huelga vuelve a suspender la vista por coacción a un menor testigo

Se suspendió en noviembre por la huelga del abogado de oficio, y se aplazó de nuevo este lunes, por la misma razón. Nuevo retraso de la causa por las supuestas amenazas que sufrió un testigo. La Fiscalía pide un año y seis meses de prisión –sería sustituida por la expulsión de España durante cinco años– y una multa de 1.680 euros para un acusado de obstrucción a la justicia. Presuntamente, entre el 30 de agosto y el 23 de septiembre de 2018, él y otro varón en paradero desconocido abordaron a un menor para acobardarlo con el fin de que no ratificase una denuncia por robo con violencia. “Dile a tu madre que no vayáis a juicio porque, si no, iremos a por ti y no siempre vas a tener 17 años, ni va a estar tu madre para protegerte. Ándate con ojo, vas a tener problemas”, son las supuestas expresiones que sufrió.