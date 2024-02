Un sabor a “gloria” co caldo de Rosalía

A cociña do centro educativo Salesianos de Ourense prendeu pronto o lume. Fíxoo dun xeito agarimoso para facerlle un tributo a poeta galega Rosalía de Castro cun prato especial que mistura gastronomía e literatura, “o caldo de gloria”. A poeta galega, no poema “Miña casiña, meu lar”, adícalle unhas palabras a un prato que cada 23 de febreiro sérvese en diferentes puntos da provincia como homenaxe. O caldo foi o segundo prato dun menú que empezou cunha intensa mañá de poemas, música, talleres e xogos que acercaron aos escolares ourensáns a figura dunha autora referencia e revolucionaria fundamental no Rexurdimento da literatura galega. Máis de 200 mozos e mozas degustaron o prato adaptado aos mozos con patacas, repolo, fabas, costelas e polo.

A comunidade educativa do CPR Plurilingüe Cardeal Cisneros de Ourense rendeulle tamén unha homenaxe á intelectural galega con varios puntos dentro dun programa no que houbo lecturas dos seus poemas, doutros creados polo propio alumnado que reflicten o que escribiría hoxe en día e tamén degustaron o Caldo da Gloria, nun organizado “Restaurante Rosalía”. Esta escenificación creouse para a ocasión na entrada do centro no que as camelias, a flor de Galicia e os libros da autora decoraban o lugar.

Actividades na Universidade

Un 23 de febreiro máis, o campus de Ourense volveu a unirse á celebración do Día de Rosalía, efeméride posta en marcha pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega coincidindo co aniversario do nacemento de Rosalía de Castro. A programación arrancou o xoves pola tarde con actuacións musicais, para pasar a programación do venres cunha actividade de degustación do xa tradicional caldo de gloria en homenaxe da escritora, que se repartiu de balde nas cafetarías universitarias. Na Biblioteca Rosalía de Castro habilitouse na súa planta baixa unha mostra bibliográfica con fondos sobre esta autora dispoñibles no centro. Por último, na entrada do Edificio de Ferro, estudantes tamén da Facultade de Educación e Traballo Social, expuxeron os materiais en formato libro-obxecto realizados arredor desta celebración no marco dunha materia impartida pola profesora Sara Fuentes.

A programación estivo organizada pola Vicerreitoría do Campus de Ourense, a Facultade de Educación e Traballo Social, a Biblioteca Rosalía de Castro e a Área de Normalización Lingüística da UVigo, co apoio da Deputación de Ourense

Outros eventos

O Concello de Barbadás recoñeceu aos grandes lectores e lectoras da Biblioteca Municipal coincidindo co Día de Rosalía de Castro. O programa comezou coa lectura do manifesto da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. Posterioramente, realizouse unha lectura da obra da poeta e procedeuse á entrega dos agasallos aos grandes lectores e lectoras. Tamén houbo música en directo.

Promovido pola Fundación Curros Enríquez, a hostalaría de Celanova respondeu un ano máis “magnificamente”, xa que un total de 25 establecementos entre restaurantes, taperías e bares participaron na iniciativa de ofrecer “o caldo da gloria”. Fixérono como un complemento ao consumo de bebida por parte dos clientes. A Fundación Curros Enriquez distribuiu, entre os negocios participantes, poemas da poeta galega para que a lectura acompañase a celebración dun día tan especial.