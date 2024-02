Rueda buscará el consenso también con DO "aunque ya no sean decisivos"

“Vengo a Ourense a agradecer el segundo mejor resultado de Galicia para el Partido Popular”, declaró el presidente en funciones de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, antes de entrar en la reunión que mantuvo a última hora de la tarde de ayer en la ciudad de As Burgas, con la gestora provincial del PP que preside Luis Menor.

Alfonso Rueda agradeció doblemente esos “ocho diputados de 40” que se obtuvieron en la provincia, pese a estar “en un momento difícil de “transición”, indicó en relación a la dimisión del anterior presidente provincial Manuel Baltar, lo que obligó a a constituir una gestora de urgencia, y la decisión del que fuera su exsocio, Democracia Ourensana, de presentar candidatura propia a las elecciones autonómicas.

En este sentido Rueda señaló que su prioridad es empezar a trabajar ya en cumplir los compromisos adquiridos con la provincia “y gobernar para todos, también para los votantes de DO, aunque no consiguieran su objetivo de ser decisivos”, indicó, en cuanto a las previsiones del líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, de ser llave para el Gobierno de la Xunta. Mostró sus respetos por haber conseguido un diputado y señaló que también intentará “aunque sea difícil” consensuar los temas para Ourense con ellos aunque lanzó una clara advertencia a DO: “Tendrá que decidir qué papel va a jugar”.

No quiso adelantar aún a preguntas de los informadores, si tiene pensado qué conselleiros irán en el nuevo gobierno por Ourense.

“Irrelevante” diputado de DO

Por su parte Luis Menor señaló que los resultados obtenidos en Ourense tienen un valor especial en el contexto gallego pues, además de las fuerzas políticas que se presentaron a estas elecciones en toda Galicia, “en la provincia de Ourense tuvimos que enfrentarnos la unas siglas más”. Con todo, subrayó, estas no consiguieron ser llave para formar gobierno en Galicia , indicó en relación a DO, y “el único diputado que consiguieron los deja en la irrelevancia política en el Parlamento”.

Con estos resultados –“que no son fruto de la casualidad, sino la lógica consecuencia de la extraordinaria movilización”; apunta Menor– el PP de Ourense adquiere el compromiso de “cumplir con la palabra dada, sin renunciar ni dejar a nadie la bandera de la reivindicación que nos dio el vecindario”.

También indicó, aunque sin fechas, que pasada esa doble transición del cambio de ciclo en Ourense, tras la marcha de Baltar, nombre que no pronunciaron ni él ni Rueda pero que era un handicap más en la provincia y tras salvar los escaños por Ourense, toca ahora empezar a trabajar para un congreso provincial para elegir de modo formar a la directiva del PP.