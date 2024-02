A Mesa denuncia o uso de topónimos deturpados como “Viana del Bollo” ou “Ginzo”

Despois dunha queixa rexistrada pola Mesa pola Normalización Lingüística, a entidade asegura que “a directora da Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) contestou responsabilizando o Colexio de Rexistradores da Propiedade e Mercantil de España, por ser o propietario dos dominios que se empregan”. A Mesa cita por exemplo momes como “Viana del Bollo” ou “Ginzo” nos correos electrónicos das oficinas liquidadoras.

A entidade de defensa da lingua lamenta que a Xunta “sinale en terceiros as súas propias vulneracións da legalidade”, ao tempo que “delega neles a responsabilidade de facer cumprir a lexislación”. Para A Mesa, a resposta de Atriga, unha entidade pública “ao servizo dos intereses da comunidade autónoma de Galicia”, supón “un ataque directo que a Xunta está a permitir á lexislación que debe facer cumprir, entre as que se encontran a Lei de normalización lingüísitica, o decreto para a recuperación e fixación da toponimia, o decreto polo que se aproba o nomenclator ou mesmo sentenzas como a do Tribunal Supremo de 19 de setembro de 2001, ou do Tribunal Constitucional de 21 de decembro de 1989”.

O presidente da Mesa, Marcos Maceira, lamenta que “este ataque manifesto á legalidade sexa realizado directamente pola Xunta”, coa colaboración de “corporacións ás que tamén se lles ten que presupor o cumprimento escrupuloso da legalidade, máis cando os seus e as súas membros son precisamente as persoas habilitadas para sinalar a ubicación e nome das propiedades”.