Pruebas para la restauración de la fachada de la Diputación tras los daños con pintura de los bomberos

Técnicos especializados en restauración acudieron este lunes a la Diputación de Ourense para probar posibles métodos de limpieza de la fachada del Pazo Provincial, que permanece igual que cuando, el pasado octubre, fue objeto de lanzamiento de pintura durante la protesta de los bomberos comarcales. La sede institucional es un edificio catalogado que cuenta con protección de Patrimonio. Los expertos han llevado a cabo trabajos preliminares para poder devolver la pared a su estado anterior, después de los daños registrados por causa de la pintura, botes de humo y petardos que fueron arrojados durante la concentración del 23 de octubre.

Aplicación de uno de los disolventes en una columna. | // I. OSORIO / Redacción

Según explica la Diputación de Ourense, los técnicos de restauración que estuvieron este lunes aplicaron cuatro disolventes no abrasivos sobre diversas partes de la fachada, así como en las columnas situadas en la puerta provincial del inmueble. El objetivo era observar cuál de los tratamientos aplicados ocasiona menor daño a la piedra. La prueba ha servido para comprobar que, en principio, los geles con alcohol son los productos que parecen menos agresivos con el material. Con todo, los técnicos realizarán un informe para definir qué tratamiento es el más idóneo para proceder a la limpieza del material.

“Esta forma de reivindicar no me gusta, con estos ataques al mobiliario público. No se puede perder la razón de este modo, con estropicios que ahora pagaremos nosotros”, lamentaba el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, el mismo día de los hechos.