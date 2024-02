El PP refuerza su hegemonía en la provincia con más del 50% de apoyo en 74 de los 92 concellos

“Uno de cada dos votantes eligió al PP”, proclama Luis Menor, líder de la gestora provincial del PP de Ourense, presidente de la Diputación y alcalde de Pereiro de Aguiar, que celebra que su partido haya contribuido con el mismo resultado que hace cuatro años a la primera mayoría absoluta de Alfonso Rueda y la quinta consecutiva del PP en Galicia.

Con los resultados del 18-F, la formación ourensana pasa página al baltarismo y no solo mantiene los ochos diputados que había logrado en la convocatoria anterior, sino que refuerza su hegemonía en la provincia. Con un porcentaje de voto del 49,90%, ha sido primera fuerza en 87 de los 92 concellos, y en 74 con más de la mitad de los votos. Solo se le resisten Entrimo y Calvos de Randín, donde se impuso el PSOE, y Allariz, Verea y Vilar de Santos, territorios en los que el BNG logró el apoyo mayoritario del electorado. En el resto, el mapa es azul. En 74 concellos el PP superó el 50% de los votos, y en otros 13 –Carballeda de Avia, A Mezquita, A Pobra de Trives, Amoeiro, Barbadás, Castrelo do Val, Coles, Maceda, Ourense, Parada de Sil, Petín, Ribadavia y Taboadela–, no llegó a este porcentaje, pero fue la fuerza más votada, con casos como el de Maceda, gobernado por el PSOE, en el que esta formación solo logró el 11,5% de los votos y bajó más de seis puntos en relación a las autonómicas de hace cuatro años.

Tampoco le han pasado factura al PP conflictos abiertos como las movilizaciones por falta de pediatras en Xinzo, Verín y O Carballiño. En las tres villas gana con mayoría absoluta.

Claro vencedor en un escenario "particular"

“Tengo que reivindicar la clara victoria del PP en Ourense, es verdad que en porcentaje se baja un poco (un -3,2%), pero se crece en número de votos (3.128 más que en 2020, con una participación que sube 25 puntos), y todavía estamos pendientes del voto exterior, que sumará un poco más”, señala Menor, que no duda en poner los datos “objetivos” en relación con una situación “particular” en Ourense que no existía hace cuatro años y que tampoco se ha dado en otras provincias: “Mantenemos el mismo resultado que en la anterior cita, cuando no competíamos con una fuerza de carácter local (Democracia Ourensana) que en 2020 no solo no compareció, sino que pidió el voto para nosotros. En esta ocasión compitió con el PP y logró un 9%, que es un resultado que afecta a los otros partidos, pero no a nosotros, que mantenemos lo esencial, que es el número de escaños”, señala.

A esto se añade el proceso de renovación en la dirección del partido, motivada por la dimisión de Baltar tras las elecciones municipales del pasado mayo y el escándalo de la multa de tráfico. Menor atribuye esta victoria al “trabajo inmenso” del partido: “La movilización ha sido increíble y fuimos capaces de ganar con claridad y de mantener la representación”, apunta.

La fuerza del partido, más allá del liderazgo

En esta línea, el presidente de la gestora evita marcarse este tanto respecto a su antecesor, y apunta que, “más que valorar estos resultados en personas, valoro el comportamiento del partido, y el partido respondió como en las mejores ocasiones con un añadido especial que es esa fuerza de carácter local (en referencia a DO). Y a pesar de todo, con ese proceso de cambio, fuimos capaces no solo de resistir, si no de aumentar el número de votos. No nos vemos afectados, y pongo en valor, más allá de los cambios de liderazgo en la provincia, la fuerza que tiene el PP en Ourense y lo extraordinariamente engrasado y potente que es este partido”, indica.

En todo caso, sí admite sentirse “muy satisfecho” a nivel personal con el apoyo del partido: “Estoy al frente de una gestora que lleva cuatro meses trabajando, dos de los cuales son de convocatoria electoral, y fuimos capaces de resistir y ser la segunda provincia en porcentaje de voto”, indicó.

Respecto a la entrada de DO en el Parlamento con un diputado, Menor se muestra tranquilo porque su presencia, indica, “va a ser absolutamente irrelevante”. Además, añade, “Ourense dio al PP la representatividad con una mayoría muy cualificada y nosotros hacemos una política muy diferente, de medidas y compromisos concretos y y eso es lo que vamos a a hacer”, concluye.