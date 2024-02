El fiscal culpa al novio de Nerea por no salvarle la vida: “Es la violencia de género más extrema”

Cinco hombres y cuatro mujeres dictarán el veredicto sobre la presunta implicación de Julio G. S. en la muerte violenta de la joven ourensana Nerea Añel, fallecida el 15 de enero de 2020, con la que el acusado mantenía una relación desde hacía unos dos meses. La Fiscalía y la acusación particular solicitan 14 años de prisión por delito de homicidio, pero con una calificación técnica distinta. La defensa pide la libre absolución, o que se aplique una eximente por intoxicación plena, o bien una atenuante por su adicción a las drogas, “sin imposición de ninguna pena a mi defendido”, subraya la letrada. La vista se prolongará hasta el viernes.

La sesión comenzó este lunes con una introducción de cada una de las partes sobre su visión de los hechos, más el interrogatorio del encausado y una inspección ocular por parte del jurado y de la comisión judicial en el entorno del motel de Barbadás en el que la víctima y el encausado estuvieron antes de la muerte de la joven, así como del camino que, según unos testigos, tomaron a continuación y desde el que, siguiendo un desvío en pendiente, se puede llegar al cauce en el que los restos mortales fueron hallados el 13 de septiembre, ocho meses después.

Un homicidio intencionado, una autoría por omisión de auxilio o la inocencia son las tres opciones sobre las que se tendrá que pronunciar el tribunal popular. Aunque la Fiscalía y la acusación particular solicitan los mismos años de cárcel, el ministerio público acusa a Julio G. S. de una omisión de auxilio que impidió que Nerea salvase su vida, tras resultar herida en una caída.

“Es la manifestación más extrema de la violencia de género, la muerte de una víctima a manos de su pareja o, cuando podía salvarle la vida, no lo hizo deliberadamente. Nerea no tuvo una muerte instantánea tras no recibir ayuda. Falleció por hipotermia o por las importantes lesiones sufridas en una caída que no sabemos cómo se originó”, expuso el experimentado fiscal Julián Pardinas, delegado contra la violencia machista en la provincia desde hace más de dos décadas.

“Es un homicidio por omisión. Estando en compañía de ella cuando sufrió las lesiones, pudo prestarle ayuda porque se encontraban a solo 200 metros de distancia del motel. Esa omisión es lo que generó la muerte. Pudo prestarle ayuda pero no lo hizo, teniendo la obligación moral y legal de hacerlo porque era su pareja”, indicó el fiscal en su informe introductorio.

El fiscal Julián Pardinas, el delegado en Ourense contra la violencia de género. / BRAIS LORENZO

La acusación particular considera que el novio atacó a Nerea y después intentó ocultar su cuerpo. “Es imposible que se produjera un accidente en el camino y que hubiera llegado al río en el que apareció el cadáver”, dice el abogado Jorge Temes.

Cree que Julio G. S. “trató de eludir su responsabilidad escondiendo el cuerpo, en un sitio de dificilísimo acceso, en un río encajonado y debajo de unos troncos. La mató en el camino y desde allí la bajó para eludir su propia responsabilidad”, afirma. El encausado, que solo quiso responder a las preguntas de su abogada, se declara inocente.

Su versión es que, tras salir a la carrera ambos del motel, porque con anterioridad habían sustraído una cartera a un taxista y temían ser detenidos, se marcharon por la carretera N-540 hasta que, a unos 150 metros, separaron su pasos. En contraste, las acusaciones sostienen que no se marcharon del establecimiento por ese lugar, sino por un camino situado en las proximidades, según observaron unos testigos que prestarán declaración en el juicio.

“Salimos corriendo por la carretera, al llegar a una curva ella me dijo que se iba a comer lo de la cartera, porque no tenía antecedentes, así que decidimos separarnos y nos dimos un beso”, declaró el acusado. Según su versión, mientras estaba escondido en la cuneta, vio pasar un coche de la Guardia Civil en dirección al motel y, a los pocos minutos, cómo regresaba en sentido contrario.

Supuso que su novia había sido detenida. Esa es su coartada en esta causa. “Nunca más supe de ella, la busqué a más no poder. He tenido muchos problemas por ayudar a esa niña, mira dónde estoy”, manifestó Julio.

El motel de Barbadás en el que la víctima y el acusado estuvieron juntos antes de la muerte de Nerea Añel. / FDV

El acusado afirma que desde allí se marchó a pie a Covadonga, tras una parada previa en la zona del Piñeiral, y alega que llamó a la comisaría y a la Comandancia para comprobar si Nerea estaba detenida. Asegura que una reclusa que salió de permiso unos días después le dio una descripción sobre una mujer que entraba al centro penitenciario justo en ese momento, unos datos físicos supuestamente similares a los de Nerea, por lo que creyó que era ella, dice el encausado en su defensa.

Sobre las 20.30 horas del 15 de enero de 2020, la pareja salió del motel. Julio fue la última persona junto a la que se vio con vida a Nerea. Horas más tarde, de madrugada, regresó al establecimiento para coger una cartera que había dejado en el cuarto. También pidió que le devolvieran el dinero porque la estancia había sido breve, al tener que huir. Volvió de nuevo al motel la tarde siguiente, con el mismo objetivo.

Julio niega que se hubiera adentrado con Nerea por el camino de tierra a través del que, según unos testigos, ambos se marcharon a la carrera. Él acudía con frecuencia a ese motel para drogarse, para “hacer el mal” –expresó–, pero “nunca vi ese camino en mi vida”, añadió en su interrogatorio.

Julio G. S., en el juicio con jurado en la Audiencia Provincial. / BRAIS LORENZO

Drogadicto desde los 15 años: “Trabajo en prisión, tengo muy buena conducta y estoy en desintoxicación”

El encausado no se encuentra en prisión por esta causa, sino por las que tiene pendientes de cumplir por delitos de hurto. Su historial policial es amplio, condicionado por su adicción a las drogas. En los últimos meses antes de los hechos había cometido “unos 30 o 40 hurtos”, dice. En marzo de 2020 ingresó en prisión para cumplir las condenas. En la actualidad, “estoy trabajando en reciclaje en prisión, tengo muy buena conducta y estoy en desintoxicación con el comité antisida”, añade.

Julio G. S. asegura que cada día sustraía cajas registradoras de distintos negocios por un importe de “2.000 o 3.000 euros”, para poder costearse la droga para él y para su pareja. El encausado empezó a consumir estupefacientes con 15 años y, en la época de los hechos, tomaba cocaína –sobre 15 gramos diarios–, heroína y hachís.

La víctima, según él, consumía cocaína y porros. Él afirma que, desde que la conoció, había logrado que dejara de inyectarse cocaína en vena. La conoció en un narcopiso de Covadonga. Sobre las experiencias por culpa de la droga que sufrió Nerea antes de estar con él, “lo que me contó fue horroroso”, dijo.

“Me da pena por su madre, eso ante todo”, concedió el encausado en su interrogatorio. La progenitora ejerce la acusación particular. Vio por última vez a su hija la noche de Reyes. Ese día le presentó a Julio, el presunto homicida.

“Fue la última persona en ser vista con ella, y después mintió al entorno y a la familia de Nerea. En el mismo momento en el que la madre estaba denunciando en la comisaría, él la llamó desde el teléfono de otra persona para decirle que no se preocupara porque Nerea estaba en prisión”, reprocha la acusación particular.

Jorge Temes es el abogado de la acusación particular. / BRAIS LORENZO

“El sufrimiento de la familia de Nerea durante todos los meses transcurridos hasta que se encontró el cuerpo de Nerea en septiembre es achacable a las mentiras que el virtió”, añade Jorge Temes.

La Fiscalía coincide. “Mantuvo a todos en una permanente mentira, con la finalidad de eximirse de responsabilidad si aparecía el cuerpo de Nerea en aquellos momentos”, por si en un hallazgo en un primer momento había más evidencias de su incriminación en un homicidio, indicó el fiscal ante el jurado. Julián Pardinas pide al tribunal popular que obre en esta causa con “sentido de la responsabilidad y sentido común”.

La acusación particular alude a la “naturaleza violenta” del encausado, del que recordó que “ha sido condenado en múltiples ocasiones por delitos de robo y sustracciones”. El magistrado presidente, Antonio Piña, advirtió al jurado de que no debería tener en consideración sus antecedentes para decidir sobre su posible implicación en la muerte de Nerea. “Otras personas que fueron su pareja sufrieron violencia machista que yo entiendo que ejerció sobre Nerea”, expuso después el letrado.

El magistrado Antonio Piña preside este tribunal del jurado. / BRAIS LORENZO

La defensa: “Él no bajó por ese camino”

Cristina Rial, abogada de la defensa, pide a los jurados que apliquen los principios de presunción de inocencia y de absolución en caso de dudas (in dubio pro reo). “Julio y Nerea eran personas drogodependientes, sin un razonamiento lógico, con unas acciones que igual para nosotros no eran normales. Actuaban bajo el efecto de las drogas”. La letrada solicita que analicen bajo ese prisma los hechos y movimientos de ambos en el motel y la huida.

La muerte de Nerea –considera esta parte– fue “una desgraciada fatalidad, un accidente”. Su tesis es que la joven se cayó en el camino, en una jornada lluviosa y de oscuridad total a esas horas de la tarde, en pleno enero. “No se puede acreditar la participación de Julio en los hechos. Él no bajó por ese camino. No pudo haber intervenido en el fallecimiento ni en la ocultación”, afirma la letrada como argumentos.

Cristina Rial, abogada de la defensa. / BRAIS LORENZO

Sobre la versión del acusado acerca de que se marcharon por la carretera –no por el camino–, ella regresó sola, él se escondió en unos matorrales y vio a la Guardia Civil pasar y regresar minutos después, la abogada subraya que la “convicción” de Julio es que Nerea había sido detenida y enviada a la cárcel. “Por eso da esa versión”, añadió la defensora en su informe introductorio.

El juicio se reanuda este martes con la declaración de trece testigos, entre ellos la madre de Nerea.