La cabeza de lista del BNG por la provincia de Ourense, Noa Presas, participó este sábado en un mitin en Allariz, feudo histórico de gobierno nacionalista. La candidata animó a las personas hartas de cómo están las cosas a movilizarse el próximo 18-F, y a concentrar el voto en el BNG. Noa Presas pone Allariz como ejemplo del proyecto del Bloque para el conjunto de Galicia: “A favor de las mayorías sociales, de los servicios públicos y en favor del desarrollo económico”. Asimismo, la cabeza de lista de la formación por la provincia avanza que, con una movilización histórica en las elecciones autonómica, “terminaremos con la discriminación de Galicia y, por lo tanto, con la discriminación que sufre Ourense”, con un gobierno liderado por el BNG que tenga las manos libre para negociar por Galicia y defender los intereses de los gallegos.

El Bloque celebró un mitin en un salón repleto, a la orilla del río Arnoia, junto a uno de los cuidados y hermosos paisajes de Allariz. En el acto de partido intervinieron también la alcaldesa del municipio, Cristina Cid, y la eurodiputada del BNG, Ana Miranda.

“Si hay una parte que necesita un cambio político en Galicia es Ourense. Para acabar con su discriminación hay que terminar con la discriminación que sufre Galicia”, subraya Noa Presas. La candidata pretende, en esta campaña electoral, “tocar el corazón de cada una de las personas para hacer real el cambio político, y para eso tenemos que concentrar el voto de las personas que quieren cambio en la papeleta del BNG”.

La cabeza de lista avanza que el Bloque está “preparado para gobernar y liderar la transformación social y económica sin precedentes”, con el objetivo de “mejorar la vida de los gallegos y las gallegas”.

Presas critica que el Partido Popular “quiere que no haya campaña, busca desmovilizar e incluso elimina los debates de la TVG por circunscripción, y esconde su candidato a la presidencia no acudiendo a los debates excepto al de la TVG, porque está hecho a su medida”. En opinión de Noa Presas, el PP “tiene miedo” porque no superarían la “prueba del algodón” y “se vería que estos 14 años fueron un lastre para el país y muy especialmente para Ourense”.

Frente a la falta de proyecto para Galicia que achaca al PP, así como la nula atención a los problemas de la provincia de Ourense, la cabeza de lista avanza que el BNG tiene un proyecto “sólido, solvente y de futuro para Ourense y el resto de Galicia. Tenemos el proyecto, tenemos las personas y tenemos la mejor candidata para el futuro de Galicia”, subrayó Presas en el mitin en Allariz.

“Sabemos lo que vamos a hacer porque ya lo hicimos. Allariz es el espejo de la Galicia que soñamos”, destaca la candidata ourensana. “Noa Presas es una apuesta segura y una voz firme en la defensa de los intereses de Ourense”, afirma la eurodiputada Ana Miranda. “Su energía y experiencia hace que ningún tema importante para Ourense no fuera abordado en el Parlamento”.