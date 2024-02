“Si no hay cordialidad tras un divorcio, los hijos pasarán su vida viendo a su padres hablar solo a través de los abogados”

En 2022, el último ejercicio del que por ahora existe un balance estadístico anual, en la provincia de Ourense se registraron en los juzgados 300 divorcios de mutuo acuerdo entre los cónyuges, pero en otros 236 casos hubo que ir a juicio por falta de entendimiento entre las partes. Ese nivel de desencuentro sube de tono en algunos casos.

Cuando la pareja tiene hijos menores, el cometido de la justicia es velar por el interés superior del menor. En 2022, según la misma estadística, los juzgados de la provincia de Ourense dictaron 220 modificaciones de medidas –solo había consenso entre las partes en 60 casos–, así como 227 resoluciones relativas a la guarda y la custodia de los hijos (la mayoría, 127, sin que existiera consenso entre los padres).

La magistrada María Carmen Rodríguez Alonso es la titular del juzgado de Primera Instancia Número 6 de Ourense –el órgano de Familia– desde el 30 de enero de 2023. Celebra juicios tres veces por semana, para resolver divorcios y ejecuciones de sentencias por impagos de pensiones de alimentos, actualizaciones o gastos extraordinarios.

– Si tuviera que resumir el estado de la mayoría de divorcios y el tipo de desacuerdos que hay, ¿qué diría?

– Hay bastantes divorcios de mutuo acuerdo, solo nos llegan los casos en los que existe conflicto. Soy bastante mediadora y logro bastantes acuerdos. Por ejemplo, si una persona viene pidiendo una pensión de 700 euros cuando nos consta que la pareja cobra 1.200 euros, hay que decirle que sus expectativas son irreales, que no venga a un juicio para convencerme porque no voy a poder poner 700 euros. Otro ejemplo es de quien viene diciendo que solo quiere que el hijo esté unas horas con el padre porque no quiere custodia compartida.

"Si los adultos pusiéramos un poco de nuestra parte veríamos que los niños se adaptan mucho mejor a las circunstancias de lo que creemos"

– Si las condiciones lo permiten, ¿tiende a decretar custodia compartida del hijo o hijos de la pareja?

– Siempre se intenta, por el interés del menor. Si los adultos pusiéramos un poco de nuestra parte veríamos que los niños se adaptan mucho mejor a las circunstancias de lo que creemos. Los niños se adaptan a las muertes, a los cambios de colegio y de domicilio, y a los cambios de los padres, cuando los adultos mostramos que ese cambio no va a suponer mucho más. Hay que reorganizar la vida e intentar que los cónyuges mantengan una cordialidad, porque, si no, el día de mañana nos encontraremos con menores que han vivido durante toda su vida con sus padres hablando solo a través de los abogados. Eso forja un carácter y probablemente el día de mañana no podrás exigir a esos hijos que hablen a su compañero o a su pareja, porque sus padres no se han hablado entre ellos. ¿Cómo vas a inculcar ese valor a tu hijo?

"La justicia tiene que lograr un término medio, no puede quitar radicalmente la relación con uno de los padres, son necesarias las opciones"

– ¿Se escucha en todos los casos al hijo menor para decidir?

– A veces se ha escuchado a niños de 10 y 11 años, porque los dos cónyuges me comunican que el menor tiene suficiente juicio y quiere hablar. Si no, se hace a partir de lo que marca la ley, que es a partir de los 12 años. Entra el menor, conmigo y con la fiscal, sin grabar y se levanta un acta de esa declaración. Especificas con quién quiere estar y el tipo de custodia que les gustaría. Se trata siempre de adaptar la situación a lo que quieren. Muchos dan opciones ellos mismos sobre los días que preferirían. Otros dicen ‘no quiero, no quiero’, y debes profundizar, porque no sabes si está repitiendo lo que le dice el padre o la madre, o no quiere meterse en problemas. En esos supuestos se recurre a la labor del Imelga y a las periciales psicológicas. La justicia tiene que lograr un término medio, no puede quitar radicalmente la relación con uno de los padres, son necesarias las opciones. No se puede cortar la relación con 13 o 14 años con uno de los progenitores, porque no se vuelve a recuperar. En mi opinión, no se le puede dar a un menor tanto poder de decidir sobre esa parte, pero no sobre otras, como por ejemplo ir o no al colegio.

"Cuando existe una denuncia de violencia de género, el primer efecto es la suspensión de las visitas con los hijos y, una vez que se resuelve la causa de violencia, se establecen medidas con el padre, con custodias compartidas más limitadas en esos casos"

– ¿Se encuentra con alguna petición que le llame la atención por parte de los cónyuges?

– Hay muchas sobre una suspensión radical de visitas con el padre o con la madre, aunque fundamentalmente con el padre, y sin que haya un supuesto de violencia de género. Cuando sí existe una denuncia de violencia de género, el primer efecto es la suspensión de las visitas con los hijos y, una vez que se resuelve la causa de violencia, se establecen medidas con el padre, con custodias compartidas más limitadas en esos casos.

"Hay rencor en muchos casos y relaciones que ahora se llaman tóxicas. Sigue habiendo poca corresponsabilidad en las casas, con roles muy definidos"

– ¿Cuál es el caso más frecuente de un divorcio contencioso con menores, y cómo suele resolverlo?

– Se intenta aplicar la custodia compartida, aunque no la quieran, de semana a semana. Si los padres no tienen una cierta cordialidad, lo que se persigue es que los intercambios sean en el colegio. Es decir, uno lleva al menor el lunes por la mañana y el otro lo recoge el lunes siguiente por la mañana. También se intentan establecer unas visitas intersemanales, una o dos tardes, para que los hijos no pasen tanto tiempo sin ver a uno de los progenitores. En esos casos, por ejemplo, uno de ellos recoge al hijo en el colegio y lo lleva a las actividades extraescolares. Últimamente se ofrece también la posibilidad de ir a comer y pasar el día, por ejemplo un sábado desde las diez a las ocho de la tarde.

– ¿Se fijan también medidas como llamadas obligatorias del menor?

– Sí, siempre se establecen comunicaciones. Si tienen menos de 13 o de 14 años, se suele fijar una llamada al día. En los casos con más problemas se llega al punto de tener que indicar incluso la hora, porque los padres que no se ponen de acuerdo no se ponen de acuerdo en nada.

"Pasa como en Instagram, lo que se aprecia no es la realidad. Puedes ver a una persona que se pasea con el Mercedes, pero que lo tiene sin pagar. Parecía tener un alto poder adquisitivo y unos ahorros, y no, la realidad es que vive muy al día. Hay préstamos para comprar coches, hipotecas, reproches de que uno ha puesto más que el otro... Ese es otro escollo, la organización económica en el matrimonio"

– ¿La razón de la ruptura, por ejemplo una infidelidad, condiciona el conflicto en el divorcio?

– Hay rencor en muchos casos y relaciones que ahora se llaman tóxicas. Por una parte, sigue habiendo poca corresponsabilidad en las casas, con roles muy definidos, todavía se ven casos en los que el hombre se ocupa de cuestiones económicas o logísticas, y la madre de la parte de los niños, como ir al médico, a las tutorías, a comprar la ropa... aunque ambos cónyuges trabajen fuera de casa. Hay muchas mujeres que se sienten frustradas, porque se han dedicado diez, once o doce años de su vida a esos niños, han dejado de lado su vida personal y social, y sienten que a la otra parte se le da la custodia compartida simplemente por sentarse aquí y pedirla, sin mostrar nada más que que tienen tiempo, dinero y esfuerzo o apoyo para poder estar con los hijos. Si estuviese más implantada la corresponsabilidad entre los cónyuges, a lo mejor este escollo estaría salvado.

– En esta materia de familia, ¿es el ámbito judicial en el que más se ve la condición humana y sus miserias?

– Sí. Esto es como pasa en Instagram, lo que se aprecia no es la realidad. Puedes ver a una persona que se pasea con el Mercedes, pero que lo tiene sin pagar. Parecía tener un alto poder adquisitivo y unos ahorros, y no, la realidad es que vive muy al día. Hay préstamos para comprar coches, hipotecas, reproches de que uno ha puesto más que el otro... Ese es otro escollo, la organización económica en el matrimonio. Da igual incluso que haya separación de bienes, porque en el momento que has empezado a convivir se generan cosas conjuntas y se contribuye a la economía familiar, por lo que a veces da lugar a conflictos cuando se produce la ruptura.