El proceso de creación de una Facultad de Enfermería que integrará en la Universidad de Vigo los estudios de las actuales escuelas universitarias adscritas en los campus de Ourense, Pontevedra y Vigo ha abierto un enfrentamiento entre el rector Manuel Reigosa y el profesor y portavoz de la plataforma ProCampus, Claudio Cerdeiriña.

El origen del conflicto está en la reunión del Consello de Goberno del pasado 24 de enero, en la que se aprobó la declaración de interés para la implantación de un máster de Enfermería con adscripción “temporal” en la Facultad de Fisioterapia de Pontevedra, justificando esta decisión el propio rector en la urgencia de iniciar la tramitación para ganar tiempo mientras no esté creada formalmente la Facultad de Enfermería. La vinculación del máster a otro centro levantó suspicacias en ProCampus, que recuerda que en noviembre de 2023 se presentó la declaración de interés para la modificación sustancial del grado de Enfermería adscrito ya a la Facultad de Enfermería. No ve lógico este colectivo que la adscripción a un centro en proceso de creación sirva para el grado, pero no para el máster.

En un escrito remitido este mismo viernes al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, Cerdeiriña compara este proceso con lo ocurrido en 2012 con la extinta licenciatura de Física, cuya supresión fue anulada por el TSXG por no haberse dado la oportunidad a la junta de titulación de participar y asumir el protagonismo que le correspondía, al tratarse de un cambio sustancial en la vida académica y profesional de la comunidad educativa de esa facultad.

Un "paralelismo muy claro"

El portavoz de ProCampus alerta de que la situación actual “guarda un paralelismo muy claro” con lo sucedido con Física y, tomando como base la literalidad de aquella sentencia, advierte en su escrito al conselleiro de Educación de que, “si se van a integrar los estudios de Enfermería del sur de Galicia en la Universidad de Vigo, bajo la organización y/o gestión de la Facultad de Enfermería en proceso de creación, lo suyo es brindar la oportunidad a las comunidades de las escuelas implicadas, a través de su órgano representativo (junta de escuela), el protagonismo en su organización, en lugar de tramitar a espaldas de los afectados un cambio tan sustancial en su vida académica y profesional”.

En esta línea, ProCampus pide a la Xunta que, “como ente coordinador, vele por la legalidad de las actuaciones y la preservación de los derechos reconocidos del personal de las escuelas de Enfermería”.

Esta comunicación al conselleiro se produce el mismo día en que el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, respondió al escrito que le remitió el pasado martes por la plataforma ourensana. En dicho documento, firmado por Cerdeiriña, ProCampus expresaba su malestar por el procedimiento llevado a cabo con el máster de Enfermería y sus dudas respecto a la equidad en la creación de la facultad única con sede en los tres campus. Asimismo, solicitaba el cese del vicerrector de Titulaciones y del decano comisario de la futura Facultad de Enfermería por la adscripción del máster a Fisioterapia.

Una carta abierta a la comunidad

A través de una carta abierta a toda la comunidad universitaria de la UVigo, Reigosa se declara “injustamente tratado” y sorprendido por dicho escrito. “É para min, persoalmente, unha decepción profunda que, en todo caso, non vai modificar a miña folla de ruta para o campus”, afirma.

En una versión reducida enviada exclusivamente al propio Cerdeiriña, el rector le transmite que la declaración de interés “seguiu escrupulosamente un procedemento regulado con exposición pública (vostede, como membro da comunidade universitaria, puido facer as consideracións oportunas nos momentos axeitados)”. Y añade que “a declaración foi aprobada por asentimento tanto pola comisión coma polo Consello de Goberno”.

Le reprocha, además, que solicite el cese del vicerrector y del decano comisario, de los que defiende el esfuerzo que están realizando para avanzar en la creación de la Facultad de Enfermaría.

Adelantar un año

En la carta abierta, el rector detalla los pasos que se han dado en este proceso y defiende que la adscripción del máster a Fisoterapia responde a la necesidad de agilizar la tramitación. “ Tiñamos dúas posibilidades, tendo en conta que o mestrado debía de tramitarse a través dun centro rexistrado no RUCT (Registro de Universidades, Centros y Títulos): esperar a creación da Facultade de Enfermaría ou tramitalo nun centro preexistente”.

Optar por Fisioterapia, por ser el único centro en el ámbito de las ciencias de la salud, explica Reigosa, “permite adiantar un ano completo a tramitación. Pero todo o mundo sabe que, se nese ano se crea a Facultade de Enfermaría da Universidade de Vigo, o título se adscribirá a este centro”.

Concluye su carta abierta declarando que “seguimos co compromiso tantas veces expresado porque pensamos que unha facultade única, integrada e con persoal dos catro títulos actuais é unha boa aposta para Galicia”, y recuerda que será un centro “gobernado desde os tres campus”, reiterando que la creación de la Facultad seguirá criterios de equidad en los campus de Ourense, Vigo y Pontevedra.