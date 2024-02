Los bomberos alertan de la precariedad laboral y del riesgo en el servicio tras caer a 50 efectivos

Miembros del cuerpo municipal de bomberos de Ourense se manifestaron ayer en la Plaza Mayor, coincidiendo con la celebración del pleno del Concello y portando un cartel con el lema de “Pisoteados”, para denunciar no solo su “precaria” situación laboral, por incumplimiento de las sentencias de pago de pluses y nocturnidad adecuados y hasta 8.000 euros de horas extra sin cobrar, sino que eso puede redundar en inseguridad y riesgo para la ciudadanía, dado que ha habido una caída a mínimos del número de efectivos, 50 en total cuando hace unos años había 74.

Esto puede repercutir en una merma aún más grave de bomberos en determinados turnos y en épocas de mayor actividad. Ayer recordaron que “tenemos las mismas reivindicaciones que en 2019, después de una huelga de hambre de tres días, siguen sin cumplirse sentencias de pluses que nos dan la razón, horas extras y demás. Eso no es una herencia del actual gobierno, simplemente es que el alcalde no solucionó los problemas, pues cuando Gonzalo Pérez Jácome llegó a la Alcaldía en 2019 había 51 bomberos, y hoy hay uno menos”.

Manifiesto ante el Concello

En el manifiesto entregado ante el Concello, recuerdan que el 26 de septiembre de 2018, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia reconoció que los bomberos de Ourense “desarrollamos parte de nuestra jornada ordinaria en noches y festivos y, por ello, tenemos derecho a la percepción de los pluses de nocturnidad y festividad en periodo vacacional, considerando estos como parte de nuestras retribuciones fijas”, indican.

Además, en octubre de 2020, el Tribunal Supremo “no admite a trámite el recurso presentado por el Ayuntamiento de Ourense, obligándolo al abono de los pluses de nocturnidad y festividad en periodo vacacional”.

Después de las quejas generadas dentro del Servicio, el 2 de noviembre de 2023 el sindicato CCOO solicitó una nueva Mesa General de Negociación para integrar estos pluses en las retribuciones básicas o fijas, “pero en la última Mesa General, no tuvieron la dignidad ni de llevarlo en el orden del día”, critican los bomberos.

Vista la demora de más de tres años “no nos cabe duda que no existe intención alguna de obedecer al Supremo, dejando clara la malicia y el ensañamiento contra este colectivo, por lo que exigimos responsabilidad administrativa y política por el incumplimiento de dicha sentencia. Por eso estamos aquí”.

Por otro lado, recuerdan la falta de personal en este servicio de extinción de incendios, 24 menos en los últimos veinte años y uno menos desde que llegó DO al gobierno.

Esta falta de personal obligó a la jefatura del servicio, indican en el manifiesto, a “solucionar esta carencia llamando a bomberos fuera de servicio, a realizar horas extras que, después de muchos años negándonos como medida de presión, decidimos aceptarlas, debido al compromiso del alcalde para incorporar más personal”.

Pero en el manifiesto, CCOO recuerda que “llevamos más de un año sin cobrar las horas extras que realizamos por esa falta de personal”.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya dictó una sentencia que reconoce que los bomberos de Ourense realizaron una media de 2.010 horas anuales, “368 más de lo establecido por la Secretaría General del Estado, que cifra como máximo 1.642 horas/año y como los pluses, sigue incumpliéndose”.

Ofertas de empleo caducadas

También las ofertas de empleo públicas de los años 2022 y 2023 no fueron convocadas, “por lo que están caducadas lo que dificulta poder contratar más personal”.

La “desorganización del servicio, sin protocolos y procedimientos de actuación, sin un área dedicada a la formación interna del personal ni la elaboración del Plan de Emergencia Municipal (PEMU), para garantizar que las actuaciones y el resultado de las mismas avalen la seguridad de nuestros vecinos, son otras de las carencias que ponen en riesgo tanto a los bomberos afirman como la seguridad de la ciudad en caso de emergencias” lamentan.

Finalmente se preguntan en dónde se ha metido el fondo de inversiones Unespa, un convenio que existe desde 2015 y fue firmado con la asociación que representa al seguro en España, por las que el Concello recibe las derivadas de seguros multirriesgo de cada vecino, que oscilan entre 400.000 y 500.000 euros anuales. Serían 4.000.000 “que, según la normativa vigente, solo puede utilizarse en material de intervención, vehículos, y todo lo que mejore a los bomberos en una intervención”.

Jácome acusa a miembros del cuerpo de “maliciosos” y de tratar de retrasar la dotación de plazas para “cobrar horas”

De muy graves han calificado miembros del cuerpo de bomberos del Concello de Ourense, las declaraciones realizadas por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome en el pleno municipal de ayer, durante la movilización convocada en la Plaza Mayor por miembros de ese servicio de extinción, coincidiendo, precisamente con la celebración del pleno ordinario. El alcalde aprovechó una de sus habituales interrupciones dentro del orden del día plenario para explicar, con los pitidos de los bomberos de fondo, que “me dicen que están pendientes los pluses de 2022 y 2023, pero hay que decir que no están todos los bomberos manifestándose. No todos son maliciosos”, señaló el regidor. Dicho esto no dudó en aseverar que, si bien es cierto que no se habían convocado plazas para dotar nuevos efectivos, hay bomberos “maliciosos”, y acusó a algún supuesto miembro del servicio, de haberse dirigido en su momento a aspirantes que habían suspendido pruebas, para animarles a echar abajo el proceso, con lo que, según el regidor al impedir dotar más personal o retrasarla convocatoria “poder hacer horas extras de más”. Jácome fue más allá e incluso señaló que “ha habido casos en que algún bombero han ido con jurídicos para decirles supuestamente a esos opositores cómo tendrían que hacer denunciar el proceso”. Declaraciones que no aclaró si tiene contrastadas.