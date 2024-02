Neil González representa a los policías gemelos Roy y Bernardo Deprado, desde que ambos fueron detenidos en enero de 2018 por la muerte de su compañero y amigo Celso Blanco. Casi ocho años después del fallecimiento, seis desde las detenciones, la Audiencia Provincial cierra la causa porque no hay indicios contra los hermanos. El tribunal estima los recursos de la Fiscalía y de la defensa. Bernardo está jubilado, Roy ha permanecido suspendido de empleo y sueldo, y ahora podrá solicitar el reingreso y el cobro del salario no abonado.

– ¿Qué ha supuesto verse señalados por la muerte de un compañero y amigo?

– Ya es duro que un compañero se suicide, pero que además te atribuyan su muerte es infinitamente peor. Han pasado momentos realmente muy complicados.

– ¿Sintieron que los veían con peores ojos los investigadores de su comisaría?

– Con un policía fallecido de la comisaría y dos agentes investigados, no parecía razonable que investigaran los propios compañeros de la comisaría. Y no por poner en duda su trabajo y buena fe, sino que a veces puedes verte afectado en tus consideraciones por apreciaciones subjetivas, y eso puede desvirtuar la investigación. Hubiera sido razonable que actuara una unidad de fuera, como la Policía de otra provincia, la Guardia Civil o una unidad externa. De hecho, cuando estuvo la Brigada Central de Delitos contra las Personas de la Policía señaló que no había indicios.

"El periodo de instrucción duró dos años, hasta enero de 2020, y desde ese momento la resolución debería haber llegado mucho antes. Fueron cuatro años más en los que las medidas cautelares, tremendamente gravosas para Roy y Bernardo, han seguido vigentes"

– El final ha sido el deseado, pero el proceso contra sus clientes ha durado seis años, ¿cómo han sobrellevado el proceso?

– Ha sido un suplicio estar pendientes de una resolución que puede cambiar tu vida. Este periodo ha sido como un paréntesis, porque la cuestión esencial de sus vidas era qué iba a pasar. Entendíamos desde un primer momento que fue un suicidio y la Audiencia viene a corroborar los argumentos que habíamos sostenido nosotros y el Ministerio Fiscal. El periodo de instrucción duró dos años, hasta enero de 2020, y desde ese momento la resolución debería haber llegado mucho antes. Fueron cuatro años más en los que las medidas cautelares, tremendamente gravosas para Roy y Bernardo, han seguido vigentes. Durante más de diez meses han estado compareciendo todos los días en los juzgados de Ourense.

– ¿Quedan libres de las comparecencias obligatorias ante el juzgado y del resto de las medidas cautelares, como la prohibición de salir de España?

– Se ha solicitado ya, aunque entiendo que una vez que se acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo debe producirse de manera automática. Les tendrán que devolver la cantidad consignada en su día como fianza, así como eliminar las anotaciones preventivas e hipotecas que se habían constituido sobre sus bienes para garantizar entonces las posibles responsabilidades civiles. Además, tienen que devolverles los numerosos efectos intervenidos, como las armas de las que disponían y de las que tenían licencia como tiradores profesionales que son. Por otra parte, decaerá la suspensión de empleo y sueldo de Roy. Hemos solicitado que el juzgado oficie a la Unidad de Personal de la Dirección General de la Policía para informar de que ha recaído un auto de sobreseimiento provisional. Todas estas peticiones las hemos presentado al juzgado y hemos solicitado que se hagan de manera inmediata.

– ¿Podrá reclamar Roy a la Policía el pago de todas las cantidades no abonadas desde su suspensión de empleo y sueldo?

– Entiendo que tendrán que abonarle todos los salarios que no ha cobrado desde la fecha de la suspensión, con intereses.

–¿Tiene la intención de volver al cuerpo y de trabajar, en concreto, en la comisaría?

– Es algo que tiene que valorar, no lo ha decidido, es una cuestión tremendamente personal. Queda interiorizar y asimilar este periodo de sufrimiento de todos estos años para poder retomar su vida.

– Tras ocho años de causa queda una gran duda: dónde están tres armas robadas.

– Qué hizo Celso con las armas o no, no lo sé. Lo que se puede valorar es lo que existe en la causa y lo que no se sabe, no.