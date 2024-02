Siete mujeres y cuatro hombres lideran las once listas al 18F por Ourense

Las elecciones gallegas están a la vuelta de la esquina y la tradicional pegada de carteles se producirá hoy a medianoche con todos los partidos mostrando sus cartas boca arriba, sus proyectos políticos, sus inversiones, sus ideas y sus caras más cercanas con la ciudadanía para pedir el voto. Unas elecciones que escenifican en Galicia el “sentidiño” de la gestión para unos y el “cambio” o el “desta vai” para otros.

La provincia ourensana elegirá 14 diputados gallegos. En las últimas elecciones de 2020, el PP logró 8, el BNG 3 y el PSOE otros 3. Sin embargo, la irrupción de Democracia Ourensana, así como una izquierda fraccionada puede alterar el resultado final. Sumar Galicia y Podemos Galicia no concurrirán juntos finalmente y también irrumpe un nuevo partido como es Espazo Común Galeguista con el ex secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, como candidato a la Xunta y su cabeza de lista por Ourense.

Los perfiles femeninos lideran los principales partidos a obtener representación, como ya sucedió en 2020, en una provincia donde las mujeres toman el liderazgo de las listas. De las 11 listas presentadas en la provincia de Ourense, siete de ellas están encabezadas por mujeres y cuatro por hombres.

Todas las caras de los cabeza de lista son nuevas en estas elecciones gallegas, excepto la de Noa Presas (BNG) que ya concurrió en los últimos comicios (y también fue número uno en las generales pasadas). La nacionalista lidera una candidatura donde Iago Tabarés será segundo, Sonia Vidal tercera (portavoz del BNG en Xunqueira de Ambía), Secundino Fernández cuarto (ex alcalde de Viana do Bolo) y Helena Añel quinta (activista sindical).

El PP busca que el “efecto Luis Menor” tenga el mismo apoyo en la provincia como el “efecto Baltar”. Un caladero de votos fructífero para los populares que tienen en estas elecciones un test que puede decantar la balanza de la mayoría absoluta de Rueda o una mayoría simple, según las encuestas. La conselleira de Emprego e Igualdade y ex vicerrectora del campus ourensano, Elena Rivo, liderará finalmente la lista popular. Será su primera vez como número uno del partido por Ourense e irá acompañada de Victoria Núñez (presidenta de la gestora local), José González (conselleiro de Medio Rural), Miguel Santalices (presidente del Parlamento Gallego), Gabriel Alén (delegado territorial en Ourense) o Noelia Pérez (edil del Concello de Ourense y diputada autonómica), entre otros nombres.

Por su parte, los socialistas gallegos formaron una lista en la que José Ramón Gómez Besteiro tuvo mucho que ver, más que la militancia. Los afiliados ourensanos eligieron a Marina Ortega como la más votada, pero finalmente será Carmen Rodríguez Dacosta (diputada autonómica) la que lidere la lista socialista por Ourense e irá acompañada de Nacho Gómez (diputado provincial), Aurea Soto (ex edil de Urbanismo en el Concello de Ourense) y Xurxo Doval (secretario xeral de Xuventudes Galicia), entre otros nombres.

Una de las principales incógnitas es la capacidad que pueda tener Democracia Ourensana de sacar algún representante por Ourense. Algunas encuestas dicen que no entrará, otras que sí y con el partido de Jácome nunca se sabe, como ejemplo las últimas municipales donde fue el partido más votado y las encuestas le daban como segunda o tercera fuerza. Precisamente por ello, esperan sacar algún diputado de una lista que encabeza Armando Ojea (teniente alcalde del Concello de Ourense) y le sigue Susana Gómez (ex edil del Concello de Ourense y actual jefa de gabinete de Jácome). Como siguientes en la lista estarán los actuales ediles de DO en el Concello de Ourense Aníbal Pereira, Tamara Silva y Noa Rouco como tercero, cuarta y quinta, respectivamente, entre otros nombres.

También será un misterio los resultados de Sumar y Podemos. La formación de Yolanda Díaz presentó como cabeza de lista a Mercedes González (funcionara de la Xunta y delegada sindical), acompañada de María Gago (Esquerda Unida-EU), Pilar Barros y Javier Alberto Fernández (Sumar) y Francisco Javier Molina (EU) en los primeros puestos de cabeza.

La lista de Podemos Ourense la encabezará Víctor Ferreiro, que ya concurrió a las elecciones generales como cabeza de lista, y ahora lo hará por primera vez a las elecciones gallegas. Le acompañarán en los primeros puestos Paula Jarque (coordinadora de Alianza Verde y maestra), así como Manuel Nogueira (venezolano afincado en Carballiño, que fue candidato a la Alcaldía de O Carballiño y candidato al Senado en las últimas elecciones generales).

Más listas

En total, según publicó el Diario Oficial de Galicia hace dos semanas, por Ourense se podrá elegir un total de 11 listas que a parte de los partidos expuestos con anterioridad se suman los de Vox, Pacma, Por un Mundo máis Xusto (PUM+J), Escanos en Branco y Espazo Común Galeguista que liderará Pachi Vázquez desde Ourense.

Por parte de PUM+J será Rafael Manuel Fernández Alonso el que lidere la lista; por parte de VOX será María Jesús Fernández; en PACMA será María Fernanda Villegas Hermida; y por Escanos en Branco será Paula García la que encabece la lista de la formación.

Del panorama gallego y ourensano desaparece la posibilidad de votar en estos comicios a Ciudadanos Galicia que no tendrá listas, tal y como pasó con las últimas elecciones generales a las que decidieron no concurrir. Otro de los partidos que no se presentará al 18 de febrero es el Partido Comunista dos Traballadores Galicia.

Del Pachi Vázquez de 2012 al de 2024

Manuel Vázquez, más conocido como Pachi Vázquez, será el cabeza de lista de Espazo Común Galeguista, una formación que se aglutina para estas elecciones gallegas. El ex secretario general del PSdeG, candidato a la Xunta en 2012, repetirá 12 años después con un partido que negoció con Jácome para integrar una plataforma, pero que al final no llegó a buen puerto. Pachi Vázquez será el candidato a la Xunta de Galicia y lo hará por la provincia de Ourense seguido de Xosé Mosquera (Partido Galego), María Remedios Quintas, María Jesús López y Adolfo Nogueira (Espazo Común), entre otros nombres. Precisamente, el Partido Galego criticó a Mosquera por no comunicar que se integraría en otra lista, cuando el propio partido no concurre a las elecciones gallegas del 18 de febrero.