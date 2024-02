El PP en Xinzo, Porqueira y Transmiras presentó una moción en sus ayuntamientos en la que reclama al Gobierno central soluciones para la financiación del Plan de Regadío. Piden un cambio legislativo que permita no repercutir el IVA no deducible a los regantes o, de no ser posible, asumir la financiación del 80% del IVA.