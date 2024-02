Marita Carmona inaugura ‘Libro de las Horas’, pinturas “para restituir y dar foco a lo que llevamos escondido"

Cincuenta y tres obras, cuadros al óleo o con técnica mixta conforman El libro de las horas de la artista Marita Carmona, la exposición que se inauguró ayer en el Centro cultural Marcos Valcárcel, y que son un salto sin red para huir de las horas convencionales que marca el calendario y el reloj “para tiempos no lineales, esos mundos escondidos que están ahí” señala la autora, y que ella deja fluir en su nueva muestra pictórica.

En la sinopsis de la exposición del Marcos Valcárcel la definición es sucinta y habla de El libro de las horas como “a última serie pictórica de Marita Carmona, na que fala das pontes que traza a mente a través da arte e do mundo simbólico, para entender, resistir, recrear e dar sentido á vida” .

Esta pintora coruñesa, afincada desde hace años en Ourense, donde fundó con su pareja, el también artista Xosé Vilamoure, la galería Dodo Dadá, otra apuesta innovadora de reivindicación del arte y del casco histórico, en el que se ubica, explica que el título el título de la exposición “toma nota de aquellos libros de horas, que eran como guías personales partir del siglo XIII, y que se regalaban a veces, una especie de guías religiosas de como pasar las horas canónigas”.

Esta exposición “en el sentido metafórico, tiene mucho de ese relato, de cómo funciona la imaginación y se traslada a imágenes, tras viajar a ese tiempo no lineal” . Por ello esta muestra “habla de esa misión de la imaginación, para ir a ese pasillo de mil puertas, abrirlas y contar todo lo que de otro modo quedaría en las sombras, lo que estaba escondido”, advierte la artista.

Son obras en las que “sin renunciar a ese apartado onírico”, porque no huye de los pasillos oscuros del alma, sino que se mete en ellos, “pretende ser un ejercicio de dignidad creativa, de restituir y dar foco a las emociones, a lo que iba a quedar escondido”.

En este trabajo aparecen muchos elementos simbólicos, nidos, o el juego de la oca porque “¿cuántas veces recomienza el juego?; ¿cuántas veces puedes mirar un mismo hecho del pasado con distintas interpretaciones?” se pregunta Marita Carmona.

La niña con piernas de anciano evocadas de una pintura de Goya; el nido en el que la cabeza del ave es en realidad un hombre. “Al pintar busco el misterio, me gusta no saber; no pretendo inquietar, aunque algunos cuadros lo parezcan, sino encaminar mis propios misterios” indica la artista.

La mayoría de las exposiciones, y en particular esta, son más para ver que para contar, porque el arte es un dialogo entre lo que cuenta el autor y lo que el espectador es capaz de ver o comprender.

En el caso de la obra de Marita, siempre es un nuevo salto atrevido y sincero de búsqueda, como la que hizo con Dodo Dadá, que es sala de exposición pero también de encuentro y talleres formativos para todo tipo de público.

Acompañada por Olga Alvarado, comisaria de esta exposición, tienen otro proyecto en manos a través de la editorial Frenética, pinturas y poemas en un arriesgado maridaje. “Al final se trata de buscar, de restituir la libertad, lo que más nos priva a Xosé Vilamoure y a mí” reconoce.