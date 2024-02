“Vamos a consolidar Ourense como la potencia termal de toda Europa”, aseguró el presidente de la Xunta, y candidato a la reelección por el PPdeG, Alfonso Rueda, durante un encuentro ayer, en la ciudad de As Burgas, con representantes de los distintos sectores de la sociedad ourensana. También se comprometió, si revalida su puesto al frente del Ejecutivo gallego tras las elecciones autonómicas del 18 de febrero, a hacer realidad dos infraestructuras que considera “fundamentales” para la ciudad, como son el acceso al CHUO desde la N-525 y la Circunvalación Este.

En este encuentro celebrado en la sede de Aixiña en Ourense, Rueda hizo un relato de sus prioridades y las del PPdeG para la ciudad, la provincia y destacó en el campo socio-sanitario, la puesta en marcha del Centro integral de salud Novoa Santos, el remate del centro de atención a las personas con discapacidad, la reforma del centro de salud A Cuña-Mariñamansa o la construcción del Centro de Ciberseguridad.

En esa apuesta por consolidar el potencial termal de Ourense y aprovechando el flujo de visitantes que genera el alta velocidad, Alfonso Rueda reclamó al Gobierno central que “aparte de Reyes Magos y besos a locomotoras, concrete de una vez cuando van a llegar los trenes Avril y duplique el número de frecuencias ferroviarias”.

Abaratar el billete de tren

Rueda considera necesaria esa reclamación pues “permitiría bajar los precios, hacerlos asumibles y que aún más gente del resto de la península quiera y pueda venir a Galicia y la Ourense”.

También recordó que el Gobierno central no ha cumplido aún su compromiso con intermodal de la ciudad “y ahora mismo la entrada que tiene el tren de Alta Velocidad en Ourense es provisional y en ningún caso puede quedar como definitiva”. Lamentó además ante sus interlocutores con los que compartió desayuno de trabajo, la negativa del Ejecutivo estatal a liberar la autopista Santiago-Ourense, en contraste con lo que hace la Xunta de Galicia pues según Alfonso Rueda, “el tramo que está liberado es porque el gobierno gallego asume su coste con el dinero de todos los gallegos. En el tramo que falta, el Gobierno central podría hacer lo mismo, en lugar vez de aplicar subidas brutales en los peajes”.

Rueda también criticó que PSOE y BNG incumplieron el acuerdo de creación de un juzgado específico de violencia de género en Ourense.

“No quiero pactos ni chantajes, sino una mayoría para pactar con la gente”

En clave autonómica, Rueda apostó porque en Galicia “las cosas se sigan haciendo diferente a España pues “no quiero pactos, chantajes, ni hipótesis. Yo quiero y necesito una mayoría que me permita pactar solo con la gente a la que le pedimos nuestro apoyo para hacer todo lo que queremos hacer”. Refiriéndose lo acontecido el día anterior en el Congreso, Rueda criticó que la Ley de Amnistía sea el asunto más prioritario para el PSOE y sus socios. Lo ver perjudicial para Galicia porque retrasa también la Ley de Presupuestos Generales del Estado “en la que deberían estar incluidas todas las promesas que se están haciendo en campaña electoral”. “No quiero para Galicia ese sistema en el que unos pocos tienen hipotecados a todos los demás y al final no se hace nada y salimos perjudicados todo el conjunto. No quiero que lo que está pasando en España pase también en Galicia”, concluyó ayer Rueda en Ourense.