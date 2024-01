El gobierno local pide a Renfe trenes de regreso a Ourense después de las 20 horas

El grupo municipal de Democracia Ourensana, que gobierna en el Concello de Ourense, presenta una moción al próximo pleno del día 31 de enero, para conseguir el apoyo del resto de la corporación local y exigir a Renfe “que amplíe el horario de trenes entre Ourense y Vigo y entre Ourense y Santiago y Coruña, de modo que sea posible regresar a Ourense más tarde, dado que en la actualidad a partir de las 20.00 horas no se puede regresar por tren a Ourense desde estas ciudades”, argumenta el teniente de alcalde, Armando Ojea, que firma y defiende la moción.

Según la moción de DO, “desde Ourense hacia estas ciudades los últimos trenes salen desde a partir de las 22.00 horas. Actualmente, el servicio es asimétrico, lo que afecta negativamente a los residentes de Ourense. Una hora de regreso más tardía ofrecería beneficios tales como una mayor flexibilidad y comodidad a los viajeros, en los ámbitos personales, laborales, sanitarios”, explican.

Aseguran que “una diferencia de trato y servicio, de hasta tres trenes de diferencia, no puede excusarse en criterios de rentabilidad, pues recordamos que la propia Renfe llama a estos trayectos “Servicio Público”, y recordemos que los servicios públicos, han de poner por definición, como principal objetivo el proporcionar a la ciudadanía aquellos servicios que, siendo necesarios, podrían no tener la debida cobertura en el ámbito privado por no alcanzar una determinada rentabilidad”.

Por ello piden la equiparación de servicio entre Ourense y Vigo, o Santiago-Coruña, “y que Renfe fuera consecuente con su propio planteamiento organizativo y su razón de ser: un servicio público”.

Piden que no se pierda un servicio que antes de la pandemia “prestaba los míticos expresos Rías Altas (procedentes de A Coruña) y Rías Baixas (que llegaba desde Vigo), fusionándose en Ourense con destino a Madrid.

Moción de reprobación

Por otro lado, el grupo municipal de Democracia Ourensana, o lo que es lo mismo, el gobierno local que preside Gonzalo Pérez Jácome, presenta una segunda moción al último pleno antes de la precampaña, para pedir que se repruebe a los exalcaldes Manuel Cabezas Enríquez y Francisco Rodríguez Fernández y a la exconcejala Áurea Soto, “por la gestión realizada en Plaza de San Antonio” señalan, que supondrá una sanción –afirman– de 5 millones de euros que tendrá que pagar el Concello como indemnización.