La Guardia Civil rescató a un hombre que, con toda la probabilidad, según informaron los agentes, chocó contra un árbol, se precipitó por un desnivel y finalizó volcado al lado del río. Sucedió esta pasada madrugada, en Viana do Bolo. Sobre las 5.20 horas, la Guardia Civil se ponía en contacto con el 112 Galicia para solicitar medios a causa de una salida de vía. Indicaba que se escuchaba como una persona pedía ayuda, por la pista que va a Fornelo de Coba, al lado del río. También, una persona comunicaba que la persona no estaba atrapada, de hecho, aseguraba que esta fuera del coche al fondo de un barranco y fuera del río. Sin embargo, indicaba que el coche siniestrado podía estar al otro lado del embalse. Se activó un dispositivo de intervención, y finalmente no fue preciso la intervención del GES, y se haló y rescató al hombre, que fue evacuado las Urgencias sin revestir gravedad.