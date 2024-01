80 años del Archivo Histórico Provincial de Ourense: de Ferro Couselo a Sánchez Ferro

Los paralelismos entre Xesús Ferro Couselo, primer director del Archivo Histórico Provincial de Ourense, y Pablo Sánchez Ferro, actual director de la institución, son tan evidentes que parece que el guion de sus vidas transcurriera en base a un mismo hilo conductor. Destino o casualidad, sus carreras profesionales están llenas de similitudes. Los dos superaron un proceso selectivo para ser facultativos de archivos del Estado, eligieron la provincia de Ourense como destino definitivo, lideraron la institución donde se guarda la memoria histórica y patrimonial ourensana, lucharon y realizaron los dos traslados más importantes de la historia del Archivo Provincial y tienen un vínculo familiar que les une. Ferro Couselo era el abuelo de Sánchez Ferro., aunque este último bromea: “El cargo de director no es por herencia que quede claro”.

El año pasado la institución celebró 80 años con una exposición que habla de su historia y también de las cuatro personas que la dirigieron. El primero fue Ferro Couselo (1943-1969), después lo dirigió Olga Gallego (1969-1989), le siguió Elisa Fernández-Pousa Suárez (1989-2005) y en la actualidad es Pablo Sánchez Ferro (2006-hoy). El actual director recuerda que “mi abuelo dejó el listón muy alto por todos los esfuerzos que hizo por Galicia y por Ourense. Tenía mucho vínculo con la generación Nós (Pedrayo, Cuevillas, Risco y Xaquín Lorenzo), algunos de ellos iban todos los días a casa prácticamente, aunque él es más considerado de la generación Galaxia”. Y sobre los paralelismos que tienen sus vidas destaca que “no sé si llamarlo destino, pero alguna casualidad tiene que haber, eso está claro”.

Constitución

Sánchez Ferro se sabe la historia del Archivo Provincial de Ourense de memoria. Mientras se coloca el reloj de más de 60 años que heredó de su abuelo narra que en 1931 se publica un decreto interministerial, firmado por el Ministerio de Gracia y Justicia y el Ministerio de Bellas Artes e Instrucción Pública para crear en las capitales de provincia Archivos Históricos, con el objetivo de concentrar la documentación patrimonial. Rememora, ante la mirada de una fotografía de su abuelo, que “Ferro Couselo tuvo un papel muy importante porque consiguió crear el Archivo Provincial después de años de retraso, concretamente después de más de diez años del decreto. Fue en 1943 cuando consiguió lo que otros no habían hecho. Por ejemplo, consta que Otero y Risco lo intentaron, pero hasta que él no llegó, no fue posible”.

“Tuvo la oportunidad de escoger el Archivo de Indias, pero eligió Ourense y estar vinculado a su tierra”

Dos años antes, en 1941, Ferro Couselo superó la oposición de cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos con un excelente resultado que le dio la oportunidad de escoger destino. Sánchez Ferro comenta que “tuvo la oportunidad de escoger el Archivo de Indias, pero eligió Ourense y estar vinculado a su tierra”. Este es otro de los puntos que tienen en común ambos, ya que el actual director también superó el proceso selectivo con un buen resultado y eligió Ourense como su plaza definitiva: “En todo hay una parte de esfuerzo y otra de fortuna, pero sí, así es, nadie escogió Ourense y eso hizo que me pudiera venir para aquí. Ourense siempre me generó una atracción vital importante, no solo el patrimonio documental, su cultura y su historia, sino la ciudad, la gente, la calidad de vida todo un poco”.

Traslados

Sánchez Ferro recuerda que “mi abuelo hizo el primer traslado del Archivo Provincial que fue de la delegación de Hacienda al Palacio Episcopal, con la primera sede propia. Y, además, tuvo un papel destacado porque en la época los comerciantes de la zona querían derribar la parte del Palacio Episcopal para que pudieran circular los vehículos y fomentar la movilidad para un mayor volumen de personas, y también de compras en la zona. Él lideró y consiguió mantener el Palacio tal y como estaba”. Ferro Couselo trasladó los primeros fondos, pero Sánchez Ferro lo hizo de la anterior ubicación, el Palacio Episcopal, al complejo de San Francisco.

Y añade que “sí que es verdad que, a veces, pienso que hay vidas paralelas porque él tuvo la suerte de crearlo y conseguir una sede propia y yo tuve la suerte de modernizarlo y reconvertirlo con un traslado único en Galicia y en España”.

Sus vidas no solo tienen puntos en común, sino que su historia con el Archivo aumenta la creencia de vidas paralelas. Por ejemplo, mientras en la etapa de Ferro Couselo se tardó más de una década en constituir el Archivo Provincial, en la actual se tardaron más de 15 años en llevarlo de la antigua sede al actual emplazamiento de San Francisco. Al final, ambos, lograron sus metas y poner en valor una institución única en la provincia con fondos tan importantes como el libro de acuerdos del Concello de Ourense de 1431 o una permuta de tierras de 974, que es el documento más antiguo de la institución.

Fondos y archivística

Son de épocas muy diferentes. Ferro Couselo transitó por la guerra civil y por una etapa de la historia de España donde la dictadura se imponía y la censura mandaba. No había una normativa tan específica sobre la catalogación archivística y conseguir fondos patrimoniales no era tan sencillo como hasta ahora. Sánchez Ferro describe que “Couselo tejía redes sociales, personales no como las de ahora que son digitales, que le permitían conocer toda la provincia y toda la comunidad, en una época donde los medios de comunicación eran escasos y también las infraestructuras no eran las más idóneas. Hizo mucho él solo. Pasaba frío, hacia sus funciones en una mesa camilla, es decir, las circunstancias de trabajo no eran las más cómodas. Y me consta que el Archivo era su casa”.

“Tuvo que rescatar protocolos notariales de alpendres y otros lugares impropios”

Los fondos del Archivo, en la primera fase de constitución, son de un valor histórico incalculable. Concretamente, estos fondos pertenecían a instituciones religiosas desde la Edad Media hasta la Desamortización de los bienes de la Iglesia del S.XIX, también al ámbito fiscal con documentación del Catastro de la Ensenada y protocolos notarias centenarios en la provincia.

Sobre los fondos de las instituciones religiosas, Sánchez Ferro explica que “Ferro Couselo abordó esos fondos de una manera muy metódica y son de difícil lectura. Hizo un extraordinario trabajo que fue el Catálogo de libros de la sección del clero del Archivo. Gracias a ese trabajo se pudo profundizar científicamente sobre documentos que requerían una alta cualificación de lectura de las letras antiguas y el conocimiento de tipos de documentos”. El caso de Ourense fue particular, gracias a Ferro Couselo, porque mientras que la mayoría de Archivos enviaban estos fondos a Madrid, el de la provincia se quedó con una parte grande y envió una pequeña por convencimiento del entonces primer director. Y sobre los protocolos notariales comenta que “tuvo que rescatarlos de alpendres y otros lugares impropios”.

El actual director también ensalza el trabajo de su abuelo, explicando que “antes la función archivística era recoger y catalogar. Hoy en día recibimos con más facilidad los fondos y tenemos más personal”. Sobre la evolución de la institución, arguye que “uno de los cambios más significativos fue, y es, la apertura a la sociedad en general. Tenemos actividades infantiles teatralizadas y ordinarias, hacemos exposiciones cuando antes en el anterior edificio era imposible, divulgamos el patrimonio en redes sociales y tenemos diferentes proyectos de divulgación y de poner en valor el patrimonio que tenemos en el Archivo”, con todo el apoyo de la Consellería de Cultura.

Otero Pedrayo: "Fue el principal inspirador del Archivo Provincial, Biblioteca y Museo"

Intelectuales de la época como Ramón Otero Pedrayo, en Guía de Ourense, engrandecían la figura de Ferro Couselo: “En pocos años desde la adquisición se ha formado y está a punto de perfección, un complejo Museo, Archivo y Biblioteca [...]. Va siendo cada vez más el hogar de la cultura ourensana. A riesgo, sin duda, de ofender su modestia, escribimos con respeto el nombre de D. Jesús Ferro Couselo, actual director y principal inspirador de la obra”. Y es que, como aclara Sánchez Ferro, “él fue el director de las tres instituciones (Museo Arqueolóxico, Archivo Provincial y la Biblioteca) en un primer momento, que después se fueron separando”. Testimonios sobre Ferro Couselo y su encomiable labor hay muchos en los fondos del Archivo Provincial. Uno de ellos es de Olga Gallego, dos años después de la muerte de Ferro Couselo (1975): “[...] A su encomiástica y paciente labor se debe no solo la incorporación de la importantísima documentación existente a la sazón en el Archivo de la Delegación de Hacienda, sino también el fomento de la donación de colecciones documentales, en poder de particulares y la integración, en otros casos, de fondos de trance en desaparición”.

De Ferro a Ferro

“La verdad es que la sombra de mi abuelo era y es muy alargada y prolífica. Al principio notabas un poco las comparaciones, en un sentido positivo, pero al final uno se va haciendo un sitio y su propia sombra”, comenta Sánchez Ferro mientras juega con el reloj y mantiene la mirada en una foto de su abuelo. No sabemos si las ganas y la pasión por escribir, le vienen al nieto de su abuelo, pero el abuelo dejó una huella relevante en la cultura gallega. A él se le debe la primera antología (escolma) pionera de documentos en gallego antiguo, en su libro “A vida e a fala dos devanceiros”, publicada por la Editorial Galaxia.

Precisamente, junto Fernández del Riego fueron los fundadores de dicha editorial y también los promotores de la celebración del Día das Letras Galegas, junto con Gómez Román, en 1963. Fue miembro de la Real Academia Galega; miembro de la Academia Española de Historia; miembro del Seminario de Estudos Galegos; recibió la Orden Civil de Alfonso X; fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Ourense en un nombramiento póstumo y fue reconocido por la conservación y preservación del patrimonio cultural en diferentes publicaciones.

Un año especial

El 2023 se concentraron cuatro celebraciones especiales para la institución. El Archivo Provincial celebró su 80 aniversario; también fue el centenario del nacimiento de la segunda directora del Archivo Provincial, Olga Gallego a la que se le debería homenajear con una calle o plaza a su nombre en la ciudad; coincidió con el centenario de la declaración del claustro de San Francisco como monumento histórico-artístico; y también fue el centenario de la fundación del Seminario de Estudios Galegos.

La huella de Ferro Couselo es tan alargada como sus 26 años al frente de la institución. Sánchez Ferro lleva 18 y desea al menos igualarlo. Sus vidas (casi) paralelas, parece que están escritas por la misma persona. Casualidad o destino, la historia del Archivo está ligada a la familia Ferro.