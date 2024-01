Nueve meses de prisión para un policía por vulnerar la prohibición judicial de contactar con su exmujer

Un ourensano de 45 años, policía nacional de profesión y sin antecedentes penales, ha sido condenado a 9 meses y 1 día de prisión –la Fiscalía y la acusación particular pedían 11 y 12 meses, respectivamente–, por la autoría de un delito continuado de quebrantamiento. Un auto del juzgado dictado en agosto de 2020 le impedía acercarse a menos de 300 metros de su esposa, a su domicilio, su lugar de trabajo o cualquier lugar en el que se encontrase. También tenía prohibido comunicarse con ella.

El 24 de agosto de 2020, a las 12.15 horas, dejó en el buzón de voz de su cuñado un mensaje –se reproduce a continuación, editado– en el que pedía que le comunicara a la mujer que “eu xa me fun da casa, ten toda a casa libre para ela. Dille que me perdoe ao mellor cando falaba alto, eu non lle quería falar alto, eu nunca a toquei e ti sábelo ben. Tivemos problemas de parella que se podían arranxar. Dille, dille, dille, polo máis sagrado deste mundo, que a quero con loucura a ela e aos nenos, por favor, dillo, dillo...”, manifestó el acusado.

Al día siguiente, a las 10.21 horas, el acusado dejó otro mensaje de voz en el buzón de su cuñado (este también se reproduce editado). “Tiña moitos celos de ti. Tiña moitas discusións con ela, cando a chamabas, cando che dicía: ‘meu amoriño’, ‘meu rei’. Dille que eu nunca lle fixen mal ningún, por favor non me fagades isto. Por favor, faime caso, dille que a quero con loucura, igual que aos nenos”. Además, el 26 de agosto de 2020, a las 20.47 horas, desde la aplicación de WhatsApp del teléfono del acusado se efectuó una llamada al número de la víctima, una comunicación que ella no respondió.

“Quedó claramente establecido que no podía comunicarse con su exmujer, y la petición expresa que el acusado realiza en diversas ocasiones a su cuñado en ambos mensajes, de que le transmita el mensaje, es un ejemplo claro de lo que es comunicarse con ella”

En el juicio, el acusado reconoció que era plenamente conocedor de la existencia de la prohibición judicial, así como de haber dejado en el contestador del hermano de la víctima los mensajes de voz del 24 y 25 de agosto de 2020. También admitió haber llamado al padre de la denunciante, si bien, según su versión, este no respondió el teléfono. Sobre la llamada de WhatsApp, la explicación del acusado en el juicio es que fue su sobrino, por error, cuando en realidad intentaba bloquear el teléfono de ella. El testigo avaló a su tío.

La defensa dijo que, atendiendo al detalle literal del auto, no estaría prohibida la comunicación por medio de terceras personas, y, en segundo lugar, que el acusado consideraba que su conducta no suponía quebrantar la orden judicial. Su objetivo, alegó, era que su exmujer pudiese saber que la casa estaba ya libre y a su disposición.

“Quedó claramente establecido que no podía comunicarse con su exmujer, y la petición expresa que el acusado realiza en diversas ocasiones a su cuñado en ambos mensajes, de que le transmita el mensaje, es un ejemplo claro de lo que es comunicarse con ella”, señala la magistrada del Penal 2 de Ourense. La prohibición afecta a todo contacto directo y también indirecto.

Resulta “evidente” para la autoridad que lo que pretendía el encausado “era influir en la posición que había asumido la denunciante al decidir denunciarlo, instando reiteradamente a su cuñado a que le dijese que nunca le hizo mal alguno y que la quería con locura, al igual que a los niños, siendo precisamente eso, entre otras cosas, lo que se pretende evitar con la imposición de una prohibición de comunicación”, afirma la autoridad

Sobre el segundo alegato de defensa, la jueza expone que “aun cuando pudiésemos aceptar la ‘bondad’ del primer mensaje remitido por el acusado a la denunciante, para hacerle saber que la casa ya estaba libre, lo cierto es que el mensaje remitido al día siguiente ya no tenía la más mínima justificación”.

Resulta “evidente” para la autoridad que lo que pretendía el encausado “era influir en la posición que había asumido la denunciante al decidir denunciarlo, instando reiteradamente a su cuñado a que le dijese que nunca le hizo mal alguno y que la quería con locura, al igual que a los niños, siendo precisamente eso, entre otras cosas, lo que se pretende evitar con la imposición de una prohibición de comunicación”, afirma la autoridad.

“Su afirmación acerca de que fue su abogado el que le dijo que podía actuar de ese modo se presenta totalmente desprovista de prueba. Aun cuando el abogado le hubiese dicho que podía participarle a su cuñado que la casa había quedado libre, lo que estamos absolutamente convencidos es que el abogado nunca le asesoraría en el sentido de avalar su voluntad de transmitir mensajes a su exmujer a través de su cuñado”.

La jueza subraya que el acusado disponía de “la posibilidad de asesorarse con profesionales en la materia acerca de la posibilidad de actuar del modo en que lo hizo, de modo que no se concibe que pueda considerarse amparado por un error de prohibición”

Hay otro dato “esencial” para la autoridad. Su condición de policía “convierte en si cabe todavía mucho más difícil concebir que pudiera estar en la creencia de que su conducta no era antijurídica”. Disponía el acusado a su alcance, especialmente en este caso –subraya la jueza–, de “la posibilidad de asesorarse con profesionales en la materia acerca de la posibilidad de actuar del modo en que lo hizo, de modo que no se concibe que pueda considerarse amparado por un error de prohibición”.

La titular del juzgado de lo Penal Número 2 de Ourense reitera que “ese error, a lo sumo, podría amparar el mensaje del primer día, y además solo en lo relativo a que la casa había quedado vacía, pero el del segundo día, en el que ya no se transmitía información alguna en relación con la vivienda que había dejado, ya no tenía la más mínima justificación”.

Un delito continuado

La magistrada cataloga los dos mensajes en días consecutivos como un delito continuado. Por último, descarta la aplicación de una atenuante de dilaciones indebidas. “Los retrasos que la causa experimentó se debieron, en primer lugar, al hecho de no haber recogido el acusado las citaciones que se le remitieron para declarar en calidad de investigado. Posteriormente, al planteamiento por su parte de una cuestión de competencia que finalmente fue desestimada y, finalmente, al cambio de letrado”.

La sentencia dictada hace unos días por el Penal Número 2 de Ourense no es firme. Cabe recurso de apelación a la Audiencia Provincial.