A la hora de elegir los dos festivos locales que puede establecer al año cada Ayuntamiento, en la provincia de Ourense hay uno que triunfa de manera aplastante: el martes de Entroido. Más de la mitad de los concellos, 53 de 92, señalan esta fecha, y en otros nueve eligen el lunes o el miércoles de ceniza.

La celebración del carnaval se vive de manera muy especial y los preparativos en muchas localidades comienzan con meses de antelación, de ahí que este ciclo festivo tenga preferencia mayoritaria a la hora de fijar un festivo en el calendario. En la ciudad de As Burgas, que vive con gran intensidad el Entroido y se erige como “capital” de esta celebración, establece históricamente como festivo el martes, que este año es 13 de febrero.

Esta fecha es la que eligen otras localidades con manifestaciones muy arraigadas. Es el caso de Maceda, tierra de ‘felos’ o Bande, donde el ‘troteiro’ es la figura principal. También el entroido rural de Manzaneda, con las ‘mázcaras’ como protagonistas ha señalado el martes de carnaval como festivo. Xinzo de Limia, uno de los puntos destacados del famoso Triángulo Mágico del Entroido y territorio de ‘pantallas’ vive el martes como jornada festiva.

El 13 de febrero también está marcado en rojo en el calendario de Allariz, Amoeiro, Avión, Baltar, Baños de Molgas, Barbadás, Os Blancos, A Bola, Calvos de Randín, Carballeda de Avia, Carballeda de Valdeorras, O Carballiño, Castrelo de Miño, Cenlle, Chandrexa de Queixa, Coles, Entrimo, Esgos, Lobeira, Lobios, Maside, Montederramo, Muíños, Paderne de Allariz, Parada de Sil, Pereiro de Aguiar, A Peroxa, Piñor, Pontedeva, Porqueira, Punxín, Quitela de Leirado, Ramirás, Ribadavia, Riós, A Rúa, San Amaro, San Cibrao das Viñas, San Xoán de Río, Sandiás, Taboadela, A Teixeira, Toén, Trasmiras, A Veiga, Verea, Vilamarín y Xunqueira de Espadanedo.

Lunes y miércoles de ceniza

Otros rincones de la provincia con gran protagonismo en el Entroido, como Verín, Laza y Viana do Bolo, también fijan uno de sus festivos locales durante este ciclo festivo, pero fuera de los días grandes en los que, si bien son laborables, la fiesta impera sin necesidad de que lo marque el calendario. En las tres localidades, el festivo local se celebra el miércoles de ceniza, en la que se impone el descanso tras largas jornadas de desfiles, foliones, juerga y verbena.

También será festivo local el miércoles postEntroido en Cualedro, Vilardevós y Oímbra.

El lunes de carnaval es otra fecha entre las elegidas por algunos concellos como festivo para disfrutar plenamente del Entroido. Se trata de Castro Caldelas, Sarreaus y Vilariño de Conso.

Otro de los días favoritos en el calendario de los festivos locales de la provincia de Ourense para este año es el 11 de noviembre, San Martiño. Patrón de la ciudad de As Burgas, es fiesta en la capital, pero también en el resto de concellos de su área metropolitana y que conforman la comarca: Amoeiro, Barbadás, Coles, Esgos, Nogueira de Ramuín, Pereiro de Aguiar, San Cibrao das Viñas, Taboadela, Toén, Vilamarín y A Peroxa.

Además, el 11 de noviembre es fiesta local también en Piñor, Paderne de Allariz, Beariz, Muíños, Leiro, A Merca, A Mezquita, Verea, Parada de Sil, Ramirás y Vilariño de Conso.

Las fiestas de San Roque encadenan un festivo local al nacional que se celebra el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, en diez municipios de la provincial. Beade, Celanova, Gomesende, O Irixo, Montederramo, Monterrei, Riós, Viana do Bolo, Viladevós y Xunqueira de Ambía marcan el 16 de agosto en su calendario de festivos locales.

También Bande celebra las fiestas de San Roque, si bien el festivo en este municipio es el 26 de agosto. En Avión, en cambio, lo adelantan al 5 de agosto, lunes de San Roque.

Gran parte de los concellos de la provincia sitúan uno de sus festivos locales en las fiestas más tradicionales de la localidad. En Allariz, por ejemplo, será festivo el 31 de mayo, Venres do Boi, y en Arnoia, el 2 de agosto, Festa do Pemento. Ocurre lo mismo en ayuntamientos como O Barco, que ha marcado el 16 de septiembre, día hábil posterior al día del Cristo, o Caraballeda de Avia, que elige el 20 de mayo, Luns de Lodairo. En O Carballiño, el 17 de septiembre es el día del patrón municipal, y en Cartelle el 22 de agosto festejan a Nosa Señora do Mundil.

Otras fechas señaladas son el 5 de agosto en Castrelo de Miño, Virxe das Neves; el 9 de septiembre en Castro Caldelas, Virxe dos Remedios; el 2 de septiembre en Chandrexa de Queixa, lunes posterior a la Festa do Cordeiro, o el 12 de agosto, Festa do Verán en Lobios.