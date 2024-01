El BNG lanza las prioridades para el futuro gobierno gallego en materia de servicios públicos comprometiéndose a reforzarlos, sobre todo en Ourense. Entre las medidas, el BNG se compromete a crear en el primero año de gobierno 1.000 plazas de escuelas infantiles de 0 a 3 años, la creación de un servicio público de cuidado a domicilio dirigido a cubrir necesidades de conciliación, así como duplicar las plazas de los centros de día.

La cabeza de lista del BNG por Ourense, Noa Presas, y el número 2 de la candidatura, Iago Tabarés, mantuvieron un encuentro ayer con personas con dificultades para conciliar. “Cuando hablamos de los problemas de conciliación siempre acercamos números, pero quisimos poner cara a las cifras y por eso nos reunimos con Whitney, Neli, Ramos y Chus” explica Presas. “La conciliación en este país casi es un unicornio, un animal de fantasía, que no existe porque no hay un apoyo por parte de la Administración para hacer que, tanto los más pequeños como los más mayores, tengan una red de apoyo” denuncia la cabeza de lista. Según señala, conciliar en la actualidad es “misión imposible en general” y “más difícil aún en Ourense”. Y añade que “nuestra provincia es muy damnificada por las políticas del PP en materia de conciliación: en 14 años no se apostó por crear ni una plaza de escuela infantil pública en la ciudad, somos la única ciudad que continúa a no tener una residencia pública de mayores pese a tener la población más vieja”.