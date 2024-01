Menor se aleja más de Baltar al querer reducir las subvenciones nominativas en la Diputación

El primer pleno del año en la Diputación de Ourense sirvió para separar todavía más la política del actual presidente de la institución, Luis Menor, con su predecesor, Manuel Baltar. La distribución de la financiación provincial entre los municipios ourensanos fue objeto de debate y crítica durante años con un reparto que se tachaba de “caciquil” entre la oposición.

El plan CooperOU, con 17 millones a repartir este año que promovió el actual presidente, fue el primer punto y aparte de la era Menor con la de Baltar, entre otras cuestiones. Ahora, el gobierno provincial quiere, y “tiene voluntad” para reducir las subvenciones nominativas que salen de la institución, una práctica habitual en el antiguo mandato, pero dejando espacio, también a un reparto más individualizado.

Así lo manifestaba Luis Menor en una comisión informativa: “Los gobiernos debemos tener cierto margen de discrecionalidad para decidir el destino del gasto público”. Esa voluntad de reducción de apoyo económico y financiera discrecional lo pusieron en valor los representantes de la oposición como Bernardo Varela (BNG) y Diego Fernández (PSOE), aludiendo a que esa “tendencia de reducción es positiva". Sin duda otro punto y aparte, entre el nuevo y el anterior gobierno provincial.

El pleno provincial aprobó, inicialmente, ayer el plan estratégico de subvenciones de la Diputación de Ourense y del Inorde para el periodo 2024-2027 con los votos a favor del PP y con la abstención de todos los demás partidos. Algunos como BNG o PSOE ya anunciaron que iban a presentar enmiendas cuando se abra el periodo de exposición, después de esta primera aprobación.

Precisamente, el nacionalista Bernardo Varela pidió crear líneas de financiación a entidades deportivas, asociaciones y otros colectivos “basados en criterios objetivos que minorasen las entregas nominativas”. Por su parte, el socialista Diego Fernández aludió a la futura creación de un programa de cooperación con los concellos para el mantenimiento de los conservatorios oficiales de música como “una demanda histórica”.

Dicho plan estratégico se estructura en siete líneas de acción: cooperación con las entidades locales; fomento de la cultura; fomento del deporte; reto demográfico: fomento del bienestar social; fomento de desarrollo económico; y fomento del asociacionismo vecinal. Los principios generales en los que se base el reparto de fondos nominativos será la igualdad, la asistencia y cooperación a las entidades locales de la provincia, la solidaridad, el fomento de la iniciativa social, la transparencia, la garantía de funcionamiento y la cooperación entre administraciones.

La vicepresidenta primera, Marta Nóvoa (PP), destacó algunos de los programas de cooperación con los municipios ourensanos y también puso en valor la elaboración, ejecución y disposición a los concello del Plan CooperOu como “una de las novedades más destacadas”.

Centro verde

El pleno de ayer también aprobó definitivamente la ordenanza reguladora del servicio supramunicipal de recogida y tratamiento de residuos industriales no peligrosos y especiales, que tiene como principal novedad un centro verde que dará servicio a más de 1.000 empresas, como adelantó FARO. Será una iniciativa “pionera”, ya que será el primer ente provincial que asuma la recogida de restos no peligrosos y otros especiales. El gobierno provincial agradeció la unanimidad de la Corporación y no descarta que “si funciona bien esta iniciativa piloto, se pueda trasladar a otros lugares de la provincia con el apoyo de otras administraciones”.

El futuro servicio “porta a porta” incluye la recogida de productos como plásticos, aluminios, cartón y vidrio, entre muchos otros. Pero en el apartado de residuos especiales sí se incluyen aquellos que implican cierto riesgo de contaminación ambiental, como los procedentes de laboratorios, barnices, disolventes, pinturas o baterías, que implicarían graves daños al medio ambiente si no se gestionan por el canal adecuado. El ámbito será el de la provincia, pero habrá zonas “prioritarias” como el Polígono San Cibrao, Pereiro y Barreiros, y otra “no prioritaria” para todos aquellos ámbitos territoriales fuera del primero.

Un pleno mitin y la sanidad pública

BNG y PSOE atacaron al PP por los “recortes y el desmantelamiento” de la sanidad pública en la provincia de Ourense y, más concretamente, en Xinzo de Limia y O Carballiño. Los populares sacaron cifras de inversiones desde 2009 por el gobierno gallego para respaldar la gestión de Feijóo y Rueda y rescatando noticias del bipartito PSOE-BNG en la Xunta para ejemplificar que no todo iba tan bien. Los diputados populares visibilizaron, también, los deberes pendientes de la administración central con la provincia de Ourense, en materia de infraestructuras. El PSOE respondió con datos y con “el impulso” del Gobierno de Pedro Sánchez con muchas de ellas. Y como culmen, Rafael Cachafeiro, diputado provincial y portavoz de Democracia Ourensana pidió el voto para su formación por parte de los demás diputados provinciales: “Lo mejor que podéis hacer es votarnos a nosotros, porque nosotros vamos a traer muchas cosas y conseguir cosas para vuestros conciudadanos y eso os va a hacer repetir a vosotros”.

Dos plataformas ciudadanas en favor de la sanidad pública defendieron la situación que viven. En O Carballiño sin servicio de pediatría, con dos puericultores que hacen el servicio “pero necesitamos dos pediatras ya. No tenemos color político, porque este es un problema que viene de la política y es la política que tiene que solucionar”. Los “escasos” servicios de pediatría también son “un problema en Xinzo”, además del “desmantelamiento” de otros servicios y la “amortización de plazas” con una “atención primaria superada” y teniendo que “acudir a Urgencias del CHUO y teniendo solo una ambulancia para la zona de Xinzo”.