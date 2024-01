Condenado por la Audiencia Provincial y con la sentencia ratificada en la segunda instancia por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), a un entrenador de hockey de Ourense, de 71 años, que presuntamente abusó sexualmente de una jugadora menor, en octubre de 2021, ya solo le queda la posibilidad de recurrir en casación al Tribunal Supremo, para intentar librarse del ingreso en prisión.

La sentencia inicial de la Audiencia de Ourense, ratificada ahora por el TSXG, le impone cuatro años de cárcel, la prohibición de acercarse o de comunicarse con la víctima durante cinco años –más la medida de libertad vigilada durante ese mismo periodo–, una inhabilitación especial durante seis años que le prohibiría entrenar a menores de edad –cobre o no por ello–, más 8.000 euros de indemnización.

La condena de la Audiencia Provincial, que considera a este encausado responsable de un delito continuado de abuso sexual, fue dictada en mayo de 2023. La defensa del acusado presentó recurso de apelación al TSXG. La Fiscalía y la acusación particular solicitaron la confirmación de la sentencia inicial. El abogado del entrenador pidió una nueva vista, pero el Tribunal Superior de Xustiza resolvió que no había lugar. La Sala de lo Civil y Penal del TSXG mantiene como probados los hechos de la sentencia dictada por la Audiencia de Ourense.

Los hechos

En septiembre del año 2021, este hombre empezó a entrenar a la víctima, que tenía 14 años. La tarde del 26 de octubre de 2021, recogió con su vehículo a la víctima para llevarla a entrenar, como era habitual desde que la menor había comenzado a practicar hockey.

El acusado la condujo a un almacén de material deportivo, situado en la parte trasera de las instalaciones deportivas, con el pretexto de que iba a regalarle una camiseta. Una vez allí, el entrenador se sentó en una silla y le dijo a la víctima que hiciera lo propio en sus rodillas. Según los hechos probados, la agarró, la sentó sobre él a horcajadas y comenzó a tocarle las piernas, así como los pechos por encima del sujetador, llegando a agarrarle las nalgas. Separándole la mascarilla –era época de restricciones por la pandemia de COVID–, el acusado dio a la menor un beso en la boca. Ella expresó su negativa, pero el acusado le insistió varias veces. Finalmente, la llevó a entrenar.

Al día siguiente, recogió de nuevo a la víctima para ir a la práctica de hockey. Tras preguntarle si estaba enfadada, volvió a insistirle con que lo acompañase al almacén para recoger un palo de hockey. El encausado volvió a sentarse en una silla y a poner a la víctima en sus rodillas. Agarrándola por los brazos y empujándola hacia atrás, la tumbó sobre un colchón. El acusado se colocó sobre ella, moviéndose de delante a atrás y presionando sus genitales sobre el cuerpo de la perjudicada, mientras la besaba en la boca.

La víctima mostró su oposición y llegó a coger el teléfono móvil para llamar a su madre, pero el acusado se lo quitó de los manos. La víctima dejó de practicar hockey y sufre problemas psicológicos y emocionales.

La cuestión jurídica

En el recurso de apelación, la defensa del entrenador expuso, entre otros argumentos, la supuesta vulneración de la presunción de inocencia. La parte hizo referencia a que la menor denunció dos meses después de que supuestamente hubieran ocurrido los hechos, y por insistencia de la madre, que no daba por válidas las excusas que ponía la adolescente para no ir a entrenar. La defensa cuestionó la credibilidad de la niña, mientras que la Audiencia consideró que su testimonio había sido “claro, reiterado y digno de crédito”.

El tribunal alude al “elevadísimo grado de compatibilidad de lo que manifiesta” la víctima “con el resultado que arrojan las demás pruebas integrantes del bagaje probatorio”

El TSXG indica que “es francamente imposible asumir la tesis defensiva del vacío en el acompañamiento a la versión” de la menor, un relato que “resiste el obligado contraste con las orientaciones o filtros o perspectivas desde las que debe ser cotejada para comprobar su credibilidad”.

“Si aplicamos unas dosis mínimas de racionalidad, no hay otra explicación igualmente válida que la ofrecida por el tribunal de instancia al objetivar los hechos probados"

El tribunal alude al “elevadísimo grado de compatibilidad de lo que manifiesta” la víctima “con el resultado que arrojan las demás pruebas integrantes del bagaje probatorio”. El Superior de Xustiza considera que “concurren varios elementos, interrelacionados entre sí y que funcionan como notas de un mismo sistema, que blindan el férreo potencial intrínsecamente incriminatorio”. La sala añade que “los datos que la defensa resalta como demostrativos de una irreal endeblez o debilidad de la posición acusatoria no ostentan esa condición”.

La sentencia de apelación concluye que “si aplicamos unas dosis mínimas de racionalidad, no hay otra explicación igualmente válida que la ofrecida por el tribunal de instancia al objetivar los hechos probados. No constatada irracionalidad o arbitrariedad, este cauce de apelación no está destinado a suplantar la cabal y exhaustiva ponderación por parte de la sentencia apelada de las pruebas apreciadas de manera directa, ni a efectuar un nuevo análisis crítico del conjunto probatorio para sustituir la evaluación de la Audiencia Provincial por la del recurrente, una vez que aquélla dispuso de prueba con sentido preciso de cargo, suficiente y válida, y la valoró racionalmente”.

La superioridad entre acusado y víctima, agravante

Que el abuso se produjera en el contexto de entrenador-alumna, así como la confianza que la víctima tenía en él, justifican la agravación legal aplicada en la condena.