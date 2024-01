El Boletín Oficial de la Provincia hizo oficial el nombramiento de Susana Gómez como jefa de gabiente de Alcaldía del Concello de Ourense, que fue realizado el 21 de diciembre del año pasado por el regidor Gonzalo Jácome. La ex edil de Democracia Ourensana, que después se presentó a las municipales de 2019 por VOU y ahora será Nº2 por DO al 18-F, ya tiene nuevo puesto formal en el Concello de Ourense, después de realizar las funciones de jefa de gabinete meses antes del nombramiento. Concretamente, FARO preguntó a Jácome en octubre de 2023 (al igual que hizo el PSOE) por la presencia de Susana Gómez en una reunión con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el delegado territorial, Gabriel Alén, aludiendo el alcalde que no existía ningún decreto de nombramiento.