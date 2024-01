El encargado y el conserje de un hotel de la ciudad se sentaron este miércoles en el banquillo de los acusados del juzgado de lo Penal Número 2 de Ourense, el órgano que determina su posible implicación en un delito de hurto y otro de coacciones. Un hombre que vive gratis en el establecimiento, “debido a la gran amistad que me une con los dueños”, afirma, denunció en enero de 2022, en la comisaría de Policía, la sustracción de 480 euros en efectivo que guardaba en una mesilla de su dormitorio.

Por este hurto no incrimina directamente a los encausados y reconoce que no sabe quién fue el autor. Añade que intentaron cambiarle la cerradura de su cuarto, unos hechos que presuntamente ejecutó el conserje por orden del encargado.

Los encausados se acogieron a su derecho a no declarar aunque, en el turno de ultima palabra, uno de ellos dijo que lo único que hicieron fue seguir las órdenes del administrador, a través de una carta enviada desde México. Según su manifestación, cambiaron todas las cerraduras –no solo las del cuarto del denunciante– y no llegaron a entrar en su habitación.

La defensa aportó ese documento en el trámite de cuestiones previas del juicio. La fiscal considera que no tiene valor. Nadie había comunicado que se cambiarían las cerraduras, rebatió el perjudicado en su declaración.

El hijo del administrador, testigo en el procedimiento y antiguo encargado del negocio –es amigo del denunciante y vive en la habitación de al lado–, aclaró en el juicio que varios miembros de su familia son los dueños, que existía permiso para que el denunciante viviese gratis, y que contra su padre, que llegó a despedirlo, la familia ha presentado querellas a las que supuestamente no da respuesta en las comisiones rogatorias enviadas a México, donde se encuentra.

“Me había dado cuenta de que me habían desaparecido pequeñas cantidades, de unos cinco o diez euros, al menos unas cinco veces, así que opté por instalar una cámara de detección de movimiento. Me llegó una notificación al móvil, me conecté y vi que la cámara estaba girada, no se veía nada”, describió el denunciante durante su declaración en el juicio. Ante esos hechos, se puso en contacto con su amigo, compañero del cuarto de al lado, quien, afirma, vio al conserje acusado cambiando la cerradura.

“Le dije que lo que estaba haciendo era ilegal, me empotró contra la puerta, hay una sentencia condenatoria”, relató el testigo. Según su versión, ese encausado le confesó que seguía “órdenes” del otro, el encargado. Tras llamar a la Policía, los agentes instaron al trabajador a que restituyera la cerradura –afirma el testigo–, porque cambiarla “era ilegal”, añadió este hombre.

El testigo ya no trabaja en el hotel de su familia pero sigue viviendo en él. Pese a las denuncias judiciales, asegura que la relación con los encausados no es buena ni mala, sino inexistente. De la misma manera, el denunciante, trabajador del sector de las emergencias, continúa viviendo en el hotel a día de hoy.

La fiscal mantuvo la acusación y solicita un año y medio de prisión para cada acusado, por el presunto delito de hurto, así como una multa de 6.000 euros por el presunto delito de coacciones.