Ni de izquierdas ni de derechas; ni independentista ni separatista ni nacionalista, sino una formación “de centro y galeguista”. Es el nuevo reto del que fuera líder absoluto del PSdeG-PSOE en Galicia, Pachi Vázquez, y cabeza de lista de Espazo Común Galeguista a las elecciones autonómicas del 18-F, una candidatura en la que le acompaña como número 2 Xosé Mosquera, del Partido Galego, y, como 3, María Quintas.

Al margen de Xosé Mosquera, que como él mismo explicó va por libre (de hecho no lo consultó al Partido Galeguista que por ahora preside), este Espazo Común Galeguista cuenta con el apoyo en esta nueva singladura de la Xunta de Unidade Local, Compromiso por Galicia, Coalición Galega y su lema es “sementando” porque, según Pachi Vázquez, su el objetivo es ir creando un partido “de centro galeguista” del que carece Galicia, afirma.

“Vamos a soñar”

En todo caso, y consciente de las dificultades de competir con los “otros trasatlánticos” como PP, PSOE y BNG, no evitó lanzar un “vamos a soñar que somos el diputado 38”, es decir, la llave para conseguir mayoría de gobierno, “y podemos ser decisivos en el Gobierno gallego, “ como lo fueron para el Gobierno central Coalición Canaria o Teruel Existe. Si consigue ser llave “no faltará quien me diga desde la derecha o la izquierda, ‘Pachi, cuanto te quiero’, pero esto va de pasta, no de palmaditas en el hombro y lo que necesita Ourense son millones de euros estructurales”, avanzó.

La intención de esta candidatura es que las decisiones “se tomen aquí, y no en Ferraz o en Moncloa”, explicó. La hoja de ruta de esta coalición galeguista que lidera ECG es “un plan de choque demográfico”; dotar 5 millones de metros cuadrados de suelo industrial gratuito para atraer empresas, como hacen en el norte de Portugal; ofrecer una bonificación de hasta el 50% en la primera década para las empresas que se asienten en la provincia y para autónomos; llevar a cabo un proyecto de conciliación a coste cero para familias con hijos y articular un plan de vivienda para esos jóvenes vecinos que se asienten.

Al igual que otros partidos políticos excluidos, Pachi Vázquez ratificó que había recurrido ante la Junta Electoral la exclusión de ECG de en los debates electorales de la TVG. Si bien se le da espacio a PSOE, PP y BNG por tener representación parlamentaria, le llama la atención que sin embargo de las tres formaciones que concurren Sumar, Podemos o Espazo Común solo se le niegue espacio de debate a su partido, “nosotros tenemos 40 concejales y estamos implantados en toda Galicia”, indicó Pachi.

“Jácome se presenta para tener cogido al PP; que no lo trinque en el Concello”

Pachi Vázquez no eludió preguntas ayer referentes a las negociaciones con el alcalde y líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, para encabezar la candidatura de esta formación a la Xunta por Ourense. Si bien reconoció antes de la rueda de ayer que había habido encuentros para configurar una plataforma con representantes de distintas formaciones, señaló que Jácome pretendía en todo momento presentarlos por DO. En todo caso, el candidato de Espazo Común Galeguista ironizó que “si le van a dar la llave a Jácome, mejor que me la den a mí”, porque considera que Espazo Común tiene una historia “de ilusión y trabajo”, pero cree que lo que busca Jácome con su lista a la Xunta es “tener cogido al PP, que no lo trinquen en el Concello y no lo lastimen”, señaló.