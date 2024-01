Xogar en galego para dinamizar a lingua

Durante 21 días, o galego é a lingua oficial dos xogos no patio do CEIP O Couto de Ourense. Este centro, xunto co CEIP Otero Pedrayo, de O Barco de Valdeorras, están inmersos desde o pasado 17 de xaneiro no programa ‘21 días co galego’ que, por primeira vez este curso, chega tamén aos centros de Primaria. A iniciativa, impulsada pola Consellería de Educación e coordinada nos centros educativos polos equipos de dinamización lingüística, promove o uso da lingua oral entre a xente nova dentro e fora das aulas. No conxunto de Galicia son dez os CEIP que participan.

Nun período de tres semanas que se extende ata o 6 de febreiro desenvólvense actividades lúdicas e didácticas co galego como lingua e debátese cos alumnos sobre o uso deste idioma no seu entorno. Ademáis, no CEIP O Couto o galego é tamén compañeiro de xogo no recreo. “Introducimos un programa de dinamización dos patios durante 21 días potenciando o uso da lingua a través de xogos como o das cadeiras, o teléfono estragado ou as pistas”, explica a directora do centro, María Pérez. Da coordinación destas actividades encárgase a docente Patricia López, que destaca o interese e implicación que amosan os alumnos en todos os xogos e actividades. Ademáis, os cativos actúan tamén como “vixiantes da fala”, facendo grupos que se encargan de comprobar que o galego sexa a lingua que se fala entre os compañeiros no tempo do recreo. De tal xeito que a banda sonora do patio do CEIP O Couto nestes 21 días sonan Xes, Tanxugueiras e outros grupos galegos que poñen a música no xogo das cadeiras. Mentres algúns alumnos pelexan por non perder o seu asento, outros participan nun xogo de pistas con temática en galego na que superar as dúas últimas probas abre a porta á pintar no grafitti que está realizando o artista Dusem nun dos muros do colexio no marco deste programa de dinamización. “Trátase de que se divirtan ao tempo que usan o galego. Nós introducimos xogos de movemento e que teñan algo de tensión e competición”, apunta a coordinadora Patricia López. A música e o baile tamén teñen protagonismo nesta iniciativa e todos os rapaces do cole están ensaiando una coreografía conxunta que amosarán nunha actuación final o 6 de febreiro. Neste proxecto colabora o coreógrafo Artur Peuga, un dos bailaríns que acompañou ás Tanxugueiras no Benidorm Fest na presentación de Terra.