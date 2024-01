“Soterrar la avenida de Otero Pedrayo sería una obra transformadora para Ourense”

El Campus de Ourense llega a su 50 aniversario en pleno crecimiento con nuevas titulaciones, una actividad investigadora prolífica que ha situado a la UVigo en el puesto 15 mundial en el ámbito de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos e inmersa en la búsqueda de espacio físico para poder expandir todo su potencial.

–¿Cuál es el principal reto del Campus de Ourense este 2024?

–La ampliación. Necesitamos espacio porque va a venir Enfermería, tenemos nuevas titulaciones –Relaciones Internacionales e Inteligencia Artificial–, y estamos haciendo hueco a la de Ingeniería Aeroespacial que está creciendo con todos los cursos de grado y los másteres. Necesitamos espacios para todo y esperamos que se inicien cuanto antes las obras del nuevo edifico para ocuparlo y liberar espacio.

–El diseño del edificio ya está adjudicado ¿cuándo se licitará la construcción?

–Están en proceso y esperamos que cuanto antes, pero no sé cuales son los plazos legales para empezar las obras. También estamos pendientes de la cesión de una parcela junto al futuro edificio administrativo de la Xunta.

–Esa es la gran demanda y ya existe algún diseño e idea sobre la posible parcela en el solar de As Lagoas. ¿Hay avance en las negociaciones?

–Hay un pequeño espacio que cede el Ayuntamiento de Ourense, pero necesitamos más para poder construir un edificio que dé cabida a todas estas titulaciones nuevas. La parcela es muy pequeña, se habló de la cesión de ese terreno, pero es muy pequeño, deberían comprar más. La Universidad no compra terrenos, recibe el espacio por cesión. Nosotros nos encargamos de buscar la financiación para hacer el edificio. El campus actual está completo.

–¿En manos de quién está ahora mismo conseguir ese terreno?

–Del Concello de Ourense u otro organismo oficial que consiga ese terreno para nosotros poder abordar la siguiente fase. Xunta, Diputación, Concello o un ente entre los tres. Una opción es que se pongan de acuerdo para intentar conseguir ese espacio y que nosotros podamos tener este edificio que demandamos.

–Todos son conscientes de esta necesidad de espacio y han expresado apoyo a la UVigo.

–En teoría están todos de acuerdo, pero esto hay que materializarlo. Igual que en la segunda parte, que es el soterramiento parcial de la avenida de Otero Pedrayo para conectar los dos campus, en lo que también están todos de acuerdo, pero hay que materializarlo. Porque además, esto sería una obra transformadora para la ciudad de Ourense. El edificio de la Xunta generará un tráfico de gente muy grande. No nos olvidemos de que es una vía de alta capacidad, de doble carril, que es la entrada de un polígono industrial por la que también circulan camiones. Creo que es importante para la ciudad. La pasarela provisional que comunica los dos campus lleva ahí 20 años.

–¿Son realmente conscientes las administraciones de esta urgencia?

–Estamos intentando agilizarlo todo, manteniendo reuniones. Tenemos un contacto muy fluido con todos, tanto con la Diputación como con la Xunta y el Concello para intentar acelerar todo esto. Ellos también tienen sus plazos, pero estamos encima para poder tener todas estas capacidades cuanto antes, para dar la mejor calidad a la enseñanza posible.

–Ha hablado de nuevas titulaciones, pero el campus también ha crecido en iniciativas de investigación en los últimos años.

–Sí, estamos creciendo en grupos de investigación. Tenemos dos institutos nuevos, el de Físicas y Ciencias Aeroespaciales y el de Agricultural y Alimentación, que también necesitan sus espacios.

–El nuevo edificio Campus Agua ha ganado superficie con la reciente reforma. ¿Ofrece alternativas a la necesidad de espacios?

–Está completo y necesitaría más. Tuvimos la suerte de que la nave se adaptó para la titulación de Aeroespacial. Ahí están el túnel de viento, simuladores de dureza de materiales… si no tuviésemos esa infraestructura no daríamos abasto con Ingeniería Aeroespacial. Incluso estamos utilizando como aula un espacio en la planta -1 que no se hizo para esto. Pero no nos quedó más remedio. Y todo esto multiplicado por los efectos del COVID. Hubo que ampliar espacios, hacer otros turnos, distancias de seguridad... Si se repite un problema como ese, con las estrecheces que tenemos en cuanto venga Enfermería, veremos como podremos responder.

–Si no se materializan estos acuerdos en tiempo ¿cuánto puede aguantar el campus con el espacio actual?

–Tendremos que buscar que no llegue ese momento de la manera que sea posible. En la Universidad siempre intentamos hacer más con menos. No quedará más remedio que organizar, haciendo turnos de tarde de las enseñanzas, encontraremos la manera de seguir ofreciendo una docencia de calidad como llevamos haciendo desde hace muchos años. Parece que Ourense es una ciudad alejada de todo, pero el 60% de los alumnos vienen de fuera y se van contentísimos por haber disfrutado de la Universidad en un sitio como Ourense.

–Una de las negociaciones abiertas en el ámbito académico es la integración de las escuelas de Enfermería en una Facultad con sede en los tres campus. ¿Se ha avanzado sobre cómo se establecerán los órganos de dirección?

–Se está negociando con la Xunta y los órganos de dirección serán rotatorios. Pero eso es algo que se está hablando y no está clarificado del todo.

–¿Está garantizado que la dirección será rotatoria frente a una posible sede central en Pontevedra?

–El rector va a defender que Ourense tenga su espacio y que sea tan importante como el resto de las titulaciones de Enfermería del sur de Galicia. Es un compromiso del rector, por eso no va a haber problema.

–En términos de matrícula, titulaciones como Ingeniería Agraria, que llevaba años sin pasar de 15 alumnos, ha duplicado este curso. ¿Cómo valora este dato?

–Se ha hecho un trabajo muy importante para que el número de alumnos aumente. Son titulaciones muy importantes para Ourense porque son ingenieros que no solo tienen competencias en el campo, sino también en temas de energías o el agua. La gente lo primero que ve en Ingeniería Agraria es trabajo en el campo, pero no es así, es una profesión tecnificada, con drones, modelizajes... y esto se hizo ver a través de una campaña en los institutos. A ver si conseguimos que Alimentos suba un poco más y que remonte Turismo. Estamos poniendo toda la carne en el asador para que todo el mundo conozca nuestras titulaciones. Para esto estamos haciendo jornadas de puertas abiertas; acaban de venir 400 alumnos, y para marzo tendremos otra a la que ya están inscritos 13 institutos y esperamos que se apunten más.