El grupo municipal socialista critica las irregularidades cometidas con Educocio, por parte del gobierno de Jácome, y que la ciudadanía de Ourense no disponga de políticas de conciliación que resuelvan sus problemas del día a día. “Este programa piloto que abría los centros educativos públicos en fin de semana o por las tardes y en verano, se suspendió por falta de presupuesto”, recordó la edil del PSdeG Cristina Cruz, después de volver a preguntar por el asunto en las juntas de área que tuvieron lugar ayer.

“Los que lo necesitan ya no tienen manera de conciliar en aquellas horas en las que no hay clases regladas. Están viendo que dentro de las prioridades del alcalde no se encuentran las familias”, y califica la gestión educativa municipal de “nefasta”.

En este mismo sentido, la concejala preguntó en las juntas de área que tuvieron lugar esta mañana cuál era la situación de la alternativa anunciada por el regidor para suplir la carencia de la Universidad Popular (UPO). Meses atrás, desde el gobierno local que preside Gonzalo Pérez Jácome habían afirmado en reiteradas ocasiones que la oferta de cursos saldría en enero de este año. Sería otro modelo alternativo a la desmantelada UPO.

Sin embargo, lamenta el grupo socialista que “comenzamos el 2024 y nada hay del plan de formación innovador” que había prometido Jácome. “Y como escribió Alexandre Dumas: el que no puede edificar lo que hace es destruir”, finalizó, tajante, después de recibir evasivas sobre el asunto por parte del ejecutivo municipal.