El Ourense vaciado: Más de 180 aldeas de la provincia están deshabitadas y en otras 358 viven una persona o dos

La despoblación del rural se enquista en la provincia de Ourense, una de las que alimenta los datos de la España vaciada. Lo que en otros países sería patrimonio de valor etnográfico a preservar son en Galicia aldeas deshabitadas a causa del éxodo poblacional y del gran número de decesos de sus últimos habitantes.

En el caso de la provincia de Ourense, el declive demográfico se mide en cifras y suma, según los últimos datos de finales de 2023 que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística, un total de 187 núcleos con cero habitantes, mientras en otros 358 quedan entre una y dos personas censadas.

Son datos simplificados, que tienen en cuenta esos núcleos principales en una provincia con una enorme dispersión de asentamientos, pero el número apenas ha variado en el ultimo año, pues son 187 aldeas vaciadas frente a las 188 que había en el año 2022.

Si se sumaran todas las modalidades de unidades poblacionales de la provincia, con categoría casi de lugares, pues incluso comparten el mismo topónimo pero son aldeas diseminadas geográficamente –una de las peculiaridades de la compleja provincia de Ourense– la cifra total de asentamientos despoblados y con casas en su mayoría en ruinas asciende a 345, diez menos que en el año 2022.

Cero vecinos y en la capital

En este cómputo de aldeas deshabitadas, la proximidad a la capitalidad no las salva del desahucio. De hecho está despoblado el núcleo de Barxelas, pese a circular por delante de las casas, ahora en ruinas la vía del tren. También, entre los núcleos pertenecientes a la capital de Ourense que tienen ya cero vecinos se encuentra el de A Garduñeira.

En el recuento de aldeas deshabitadas, el municipio con mayor número de núcleos con cero vecinos es el de Castro Caldelas, donde ya no hay censados, según los datos del INE en Porteleiro, O Sío, Pacio de Condelle, Piñeira, Casixordo, Castro, Penedo, Airavedra, Pacio, O Ivedo, Valverde, A Tapada, Trabazos Trabajos, A Veiga, Paradella o Chaguacedo. Todos con cero censados aunque, como en muchos otros, vuelve a haber vida y luces encendidas en verano.

En otros casos, estos núcleos dispersos, que eran pequeñas aldeas con núcleos diseminados, no están lejos del casco urbano, como ocurre con Os Muíños, en el concello de Barbadás, un entorno rodeado de árboles autóctonos a apenas 4 kilómetros de la ciudad de Ourense, pero que solo tiene casas en ruinas.

Llama la atención porque Barbadás, y en concreto su capitalidad de A Valenzá, es uno de los municipios limítrofes a la ciudad que más ha crecido urbanística y poblacionalmente en los últimos años, a expensas de la ciudad.

El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcarce, recuerda que hubo un antiguo proyecto de la Xunta de Galicia para recuperar zonas de alto valor natural, como este núcleo. Se trataba de recuperar varios núcleos en Galicia, tres de ellos con el mismo topónimo de Os Muíños, y uno de ellos el de Barbadás. Ya pasaron más de 20 años y este pueblo sigue en ruinas. Tampoco prosperó el proyecto que presentara el Colegio de Arquitectos, para promover viviendas para jóvenes.

123 vecinos, sin miedos

María, la vecina que reside en un pueblo aislado en medio de un monte de Cudeiro, es una de esas 123 personas, el único vecino de su pueblo. Son todas personas que, como María, apuestan por seguir allí donde nacieron. La mayoría de estas personas y únicos habitantes son hombres, según los datos del INE, y 42 son mujeres.

“Es un lujo vivir sola en la naturaleza, con tu huerto; me molesta que me pregunten si tengo miedo”, dice María

No todas las personas que viven solas en un pueblo han elegido ese modo de vida. La mayoría resisten mientras tienen autonomía y la salud se lo permite, después de haber quedado viudas, y optar por continuar en el lugar en el que han hecho su vida. Otros vecinos han elegido volver a esa aldea “porque es la de mi infancia y juventud”, explica María, la única vecina de un núcleo aislado del rural de la ciudad, perteneciente a la parroquia de Cudeiro. María es un nombre supuesto, pues “aunque me molesta mucho cuando me preguntan si tengo miedo de vivir sola, pues no tengo miedo, estas son mis raíces”, prefiere tener cierta precaución dado que se trata de una zona de monte aislada. Vive en un entorno natural casi mágico, sin vecinos a su alrededor, y que cerrando los ojos podrían ubicarse, pese a su proximidad a la ciudad, en cualquier lejano lugar de montaña. Ella es la única censada y vecina de la aldea a la que volvió tras un tiempo desplazada en Cataluña como funcionaria. “Es un lujo vivir en el campo, entre la naturaleza, con mis animales, plantar mi propio huerto. Me resultaría muy duro volver a vivir de otro modo”, explica. “Nací aquí, y tras los años fuera por oposición, pedí el traslado a este lugar. No es una obligación, es una decisión personal”, explica, mientras los perros ladran incansables, como protección ante la llegada de un extraño, porque la casa de María no está en la carretera, sino en un paraíso boscoso. La otra vivienda solariega solo está ocupada ocasionalmente. María es de las pocas mujeres que vive sola en un pueblo, una soledad elegida.