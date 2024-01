Una mediadora de seguros admite que estafó a clientes y devuelve el dinero

Una mujer que trabajó entre 2017 y 2019 como mediadora de seguros para una compañía en una oficina de la provincia de Ourense ha admitido que cometió un delito de estafa. La acusada devolvió las cantidades y se le aplica una atenuante de reparación del daño. Ha saldado el perjuicio que causó, reconoce los hechos y acepta un año de prisión, la propuesta pactada entre la Fiscalía y la defensa en un acuerdo de conformidad, al que finalmente también ha accedido la compañía aseguradora.

La empresa, constituida como acusación particular, solicitaba inicialmente una condena de cuatro años de cárcel y consideraba que habían existido más perjudicados. En la vista de conformidad, la defensa solicitó la suspensión de la pena y la fiscal no se opuso al beneficio. La Audiencia Provincial resolverá en la fase de ejecución de sentencia. La encausada se encuentra en tercer grado penitenciario, por otros hechos.

Debido a su práctica profesional como mediadora de seguros, la acusada se encargaba de ofertar pólizas para que, una vez que los clientes aceptaran las condiciones, recibir el dinero correspondiente por el pago de los seguros. Debido a su labor profesional tenía acceso a los datos personales y las cuentas bancarias de los consumidores.

Durante los años 2018 y 2019, actuó con una “manifiesta omisión de los deberes de regir el patrimonio de sus clientes”, utilizó datos personales y obró “con la intención de perjudicar” el patrimonio de los particulares, según indica el escrito de la Fiscalía, los hechos probados tras la conformidad.

La trabajadora hizo cargos de pólizas de seguros en la cuenta de una empresa, sin el consentimiento del administrador. Entre julio de 2018 y mayo de 2019 hizo recaer cerca de 1.600 euros por un total de seis recibos correspondientes a seguros de vehículos de distintos particulares. El perjudicado denunció estos hechos ante la Guardia Civil en octubre de 2018.

Ese mismo año, la acusada contrató con dos clientes dos seguros de vehículos, uno de una furgoneta Citroën Jumper, por importe de 440,17 euros, y otro de un camión Iveco, por cuantía de 501,54 euros. Los importes fueron cargados en otra cuenta corriente, en diciembre.

En 2018, otra persona perjudicada contrató un seguro multirriesgo para su empresa maderera, por un total de 2.626,25 euros. Después de que el perjudicado abonara dicha cantidad, la encausada no efectuó pago alguno a la compañía, lo que conllevó que la empresa no obtuviera la cobertura contratada. El 25 de septiembre de 2019, la acusada procedió a devolver al perjudicado 3.475 euros, por los seguros que no había contratado o que había cobrado en otras cuentas.