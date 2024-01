CC OO acusa a Jácome de incumplir la ley y frenar la consolidación de 100 eventuales

¿Hay una mano negra que impide la consolidación de puestos de trabajo el Concello de Ourense? Esa es la duda que lanzaba ayer a al aire la delegación sindical de Comisiones Obreras en esa administración local, que sostiene que el gobierno municipal está incumpliendo la ley pues, después de aprobar el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, un decreto con las bases para consolidar 100 puestos de trabajo y de publicarse en el BOP, no se convocan esas pruebas selectivas “como exige la ley”.

Según CC OO, “después de varias reuniones durante 2022, mesas de trabajo y mesas de negociación, donde participamos tanto la representación de los trabajadores como la Administración (el alcalde Gonzalo Jácome, el Coordinador General, Paco Cacharro, el Director General de Recursos Humanos, José Manuel Oliver), conseguimos aprobar unas bases reguladoras para los procesos selectivos y la oferta de empleo pública”.

Se trataba de dotar, más de 100 plazas ocupadas en la actualidad por interinos y personal laboral. “Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del Trebep por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016”, explica Comisiones.

Se aprobó cubrir estas plazas l mediante Decreto de Alcaldía, el 27 de diciembre de 2022, tanto las Bases reguladoras dos procesos selectivos, como la convocatoria de la oferta, y el 31 de diciembre de 2022, se publicó en el BOP de la Provincia de Ourense y desde entonces “no se hizo nada más. Muchas preguntas se llevan hecho pero las respuestas siempre son las mismas: lo tiene Cacharro, que si el alcalde no está por la labor o que el director xeral no sabe está el expediente” indica CC OO. Pero “lo cierto, es que la Ley 20/21 de 28 de diciembre, dice que la s ofertas de empleo que articulen los procesos de estabilización, contemplados en el apartado 1, así como el nuevo proceso de estabilización, deberán aprobarse y publicarse en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022 y la resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024” , indica CC OO.

Pero el Concello no publicó en el BOE, y los trabajadores no pudieron presentar su curriculum, añade, “durante 2023, el proceso selectivo no se movió del cajón, y ahora se aproxima una tempestad para esta administración, culpable de la gestión del proceso, que podrá ser denunciada en el juzgado, y a sus responsables, por incumplimiento de la ley”. CC OO acaba de enviar una carta al alcalde para que se finalicen cuantos antes los procesos selectivos de estabilización” y pide a los trabajadores afectados que presenten escritos ante el Concello.