Reúnen pistas para hallar el cuerpo de Anunciación, “La Pasionaria de Viana”

Nuevas informaciones apuntan a que Anunciación Casado, más conocida como “La Pasionaria de Viana”, está enterrada a escasos metros donde buscaba el equipo multidisciplinar en noviembre del año pasado. Anunciación, que murió asesinada el 21 de agosto de 1936 por el bando franquista en la fosa de O Castro (Viana do Bolo) podría estar enterrada cinco metros más lejos desde el punto donde se buscaba según el testimonio vital de un vecino de la zona.

El equipo multidisciplinar, en el que participan el grupo de investigación de Historia Agraria y Política del Mundo Rural (Histagra), arqueólogos dirigidos por el profesor de la USC José Carlos Sánchez Pardo, profesionales forenses del Imelga y el equipo de genética del Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro, iniciaron los trabajos con una documentación histórica sobre la vida de Anunciación con la ayuda de la Asociación de Os Torgueiros y encontraron una serie de restos óseos, que Fernando Serrulla, antropólogo forense, califica de “descontextualizados”.

El profesional comenta que “en los trabajos de excavación hallamos un cráneo de una mujer, que primeramente pensamos que podría ser Anunciación, pero rápidamente nos dimos cuenta que no era. A Anuncia la mataron con uno o dos tiros en la cabeza y este cráneo no tenía presencia de ningún disparo, era un cráneo de una mujer a la que no mataron de esa forma. Además los restos que encontramos estaban revueltos y la situación que hallamos no tenía consistencia ni en la exhumación ni en el laboratorio”.

Tras los trabajos que realizaron se encontraron con un nuevo hallazgo. Esta vez fue una historia viva de un vecino que les contó dónde estaba enterrada Anunciación. Serrulla comenta que “nos indicó que sabía dónde estaba enterrada, que no era allí y que su abuelo y su padre se lo habían contado, es una historia que conocía perfectamente y así nos lo hizo saber. Le grabamos para tener ese documento audiovisual y nos indicó que estaba cinco metros más lejos del lugar que estábamos buscando”. El antropólogo admite sentirse “esperanzado” con esta nueva información y calcula que en marzo se puedan reanudar los trabajos de exhumación para ver si es correcta la información del vecino. Al ser una persona solamente (en Celanova eran 7 fusilados) los trabajos serán de un día o día y medio “como mucho”, concretó el antropólogo sin determinar una fecha exacta todavía.

Madre y viuda

Anunciación fue asesinada el 21 de agosto de 1936, después de una vida vinculada con los ideales comunistas y una relación con el Partido Comunista de Viana do Bolo, que dirigía Manuel Gómez del Valle. Esta relación y diferentes discursos y proclamas la llevaron a ser conocida en la comarca.

Cuando estalló la guerra civil en España, Anunciación estaba viuda y tenía cuatro hijos. La mayor ya seguía los pasos de su madre estudiando la carrera de periodismo con un enfoque reivindicativo a favor de los derechos humanos en Cuba. “A Pasionaria de Viana do Bolo” tuvo que huir porque los franquistas le habían quemado la casa y se refugió en el monte. Sus otros tres hijos se fueron a vivir con un hermano de Anuncia, que tenía una casa en Verín, mientras tanto ella seguía escondida para que no la condenaran a pena de muerte como pasó con su hija mayor y su yerno, meses atrás sin que ella supiera nada.

A Anunciación la matan en la curva das Revendeitas, en la carretera que va de A Gudiña a Viana do Bolo, concretamente en la finca de Gracinda. La noticia de su muerte y de su localización llega a oídos de su hermano, Juan, que se persona en el juzgado de Viana do Bolo el 26 de agosto de 1936, es decir, cinco días después. Allí notifica dónde se encuentra su hermana y el juez instructor, Urbano Juan Santamarina, y el médico forense, Julio Vila Barros se trasladan a la curva donde la mataron. Hallaron su cuerpo descompuesto y el análisis forense culpaba “a sus ideales” como la causa del asesinato.