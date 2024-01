Partido Galego afirma que su presidente no comunicó que iba de número 2 en la lista de Espazo en Común

El Partido Galego ha recibido “con estupor” el comunicado difundido el día 17 por el ourensano y presidente de esa formación política Xosé Mosquera, en el que este último anunciaba que va de número 2 en la lista a as autonómicas de Espazo Común Galeguista (ECG), que encabeza Pachi Vázquez, una decisión que Mosquera, dicen, no comunicó a su partido.

El Partido Galego habla de un posible delito y relega a Mosquera de sus filas , explica que “celebramos una reunión del Consello Nacional de PG el pasado sábado 13 de enero en el Concello de Carballo, en la que se tomó, entre otros, el acuerdo de no concurrir a las elecciones al Parlamento de Galicia de 18 de febrero de 2024”.

Les sorprende que “en esta reunión estuvo presente Xosé Mosquera, y en ningún momento, dio cuenta de conversaciones ni formalizó propuestas de acuerdo de coalición con Espazo Común” según ratifica el coordinador xeral de Partido Galego, Suso Ares.

Afirman que dieron suficiente difusión a este acuerdo de no concurrir a las elecciones, tanto en redes, a afiliados y simpatizantes. Además “la representación legal para firmar cualquier tipo de acuerdo en nombre del Partido Galego, está en poder de la Secretaría de Coordinación General y por este motivo, la utilización de la firma legal para formalizar esta coalición, más allá del incumplimiento del acuerdo político, supondría la falsificación de la representación por personas no autorizadas y podría ser susceptible de delito” afirman

La decisión por tanto de Xosé Mosquera sería unipersonal, no de partido pues, según explica PG, en un comunicado que si “si no se empleó la firma legal para formalizar la coalición anunciada en la prensa y publicada en el DOG del día 17 de enero, en concreto la candidatura presentada por Ourense, en la que aparece el señor Mosquera y otras tres personas que no son afiliadas y por tanto sin acreditación ninguna del partido; estas personas quedarán a la expensas de las consecuencias legales que procedan de no ser corregidas las referencias al Partido Galego de esa publicación, en el mismo DOG, antes de la publicación definitiva de las candidaturas”.

Los responsables y firmantes de este escrito aclaratorio que enviaron a los medio afirman “queremos mostrar el estupor de los miembros del presentes en la reunión de Carballo y de los miembros de la Ejecutiva Nacional (actual Comisión Gestora), por esta situación excepcional que nos obliga, no solo a desautorizar al señor Mosquera públicamente, sino también a tomar las medidas oportunas en los próximos días sobre su situación a nivel interno del partido”

Firman el comunicado aclaratorio sobre la no vinculación de PG en la decisión anunciada por el ourensano Xosé Mosquera, los miembros da Executiva Nacional (actual Comisión Xestora), en representación del o Consello Nacional do Partido Galego, César Pazos; Xesús Ares Maxi Vázquez, Miguel Míguez, así como Francisco Villanueva.