Entre los años 2006 y 2022, una empresa de muebles de Ourense ha pagado comisiones a su banco cada vez que le quedaba la cuenta al descubierto o se excedía del importe de la póliza de crédito. Soportaba un porcentaje del 2 al 4% y, a la vez, también debía hacer frente en esas situaciones a un elevado interés, del 29%.

En un periodo condicionado en la actividad económica por la crisis financiera, primero, y del COVID, más recientemente, los números rojos podían aparecer. Las comisiones aplicadas supusieron “un impacto importante” para la pyme, sobre todo en los años de dificultades económicas, con un menor volumen de ventas, expone Juan José Pérez Barreiro, el abogado que ha ganado una demanda contra la entidad financiera.

La magistrada del juzgado de Primera Instancia Número 5 de Ourense, Ana Bande, condena al banco a devolver 64.000 euros a la pyme perjudicada. La resolución no es firme y, hasta mediados de febrero, el banco aún puede presentar un recurso de apelación a la Audiencia Provincial. El letrado indica que el tribunal de Ourense ya ha resuelto en idéntico sentido en otros procedimientos de la misma clase, en aplicación de la jurisprudencia en la materia establecida en el año 2020 por el Supremo.

Una nulidad radical por un doble cobro

La jueza declara la nulidad radical de las comisiones de descubierto y excedido que fueron repercutidas de una manera indebida por la entidad financiera a esta empresa. El motivo de la nulidad es una falta de causa que las justifique, al haberse producido un doble cobro –a mayores de las comisiones había intereses por los descubiertos–, y porque no respondían a servicios efectivamente prestados, ni a gastos justificados.

"El banco cobra tales comisiones de manera automática y de forma acumulativa con los intereses por descubierto, sin que quede acreditado que responden a un servicio prestado al cliente ni a un gasto real y justificado"

“En el presente caso”, dice la jueza, “se aplicaron comisiones por descubierto y excedido, y además intereses por descubierto. De modo que ha resultado acreditada la existencia de la duplicidad proscrita en el cobro de la comisión por descubierto”, expone la magistrada. “Es incompatible el cobro de comisiones y de intereses por descubierto, por lo que debe rechazarse el cobro de la comisión”, añade.

El retraso en el abono de una cuota o la devolución de un impago “ya son penalizados por la entidad mediante un tipo de interés suficientemente elevado”, recalca la jueza. “No se ha probado que las comisiones obedezcan a servicios diferenciados de la actividad ordinaria bancaria y que hayan sido efectivamente prestados (...) El banco cobra tales comisiones de manera automática y de forma acumulativa con los intereses por descubierto, sin que quede acreditado que responden a un servicio prestado al cliente ni a un gasto real y justificado”, indica.

"Aunque se presuma que las empresas deben disponer de un departamento financiero o asesoría, la realidad no siempre es así, sobre todo en las pequeñas empresas"

El importe de las comisiones ascendió a 48.495,57 euros. El resto, hasta los 64.000 a los que ha sido condenado el banco, corresponde a intereses. Que la pyme no reclamase hasta 15 años después “no implica que se hayan consentido o confirmado tales comisiones (...), sino más bien un desconocimiento en derecho, pues aunque se presuma que las empresas deben disponer de un departamento financiero o asesoría, la realidad no siempre es así, sobre todo en las pequeñas empresas”, apunta la titular de Primera Instancia 5 de Ourense.

“Cuando se producía un descubierto ya se cobraban intereses muy altos, y tampoco se justifica qué servicio adicional presta el banco susceptible de ser remunerado por estas comisiones. Simplemente aparecía un cargo automático en la cuenta, pero no se realizaba ninguna gestión”, explica el abogado.

El abogado critica el "doble cobro absolutamente irregular y generador de un enriquecimiento injusto para la entidad bancaria"

“Cobrar intereses por ese descubierto –muy superiores a los aplicados en los préstamos personales, en este caso un 29%–, y además cobrar una comisión por ese mismo concepto supone un doble cobro absolutamente irregular y generador de un enriquecimiento injusto para la entidad bancaria”, subraya el letrado que ha llevado este caso.

Pérez recuerda que en este tipo de reclamaciones no existe un plazo de prescripción, por lo que anima a reclamar a cualquier persona o empresa que haya sufrido una situación similar con su banco.

El letrado menciona la cifra de negocio que supone para los bancos este tipo de cargos. En el ejercicio de 2023, la banca española repercutió a sus clientes más de 11.000 millones de euros en comisiones bancarias, “lo que supone en torno al 35% de sus ingresos anuales". La cifra alcanzó los 630 millones en Galicia el año pasado, mientras que en la provincia de Ourense fue de unos 70 millones.