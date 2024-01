Avanzan las obras de rehabilitación del antiguo Cine Xesteira, que acogerá una tienda de deportes

Las obras de rehabilitación del bajo de la calle Concordia, que albergó hasta el año 2000 el emblemático Cine Xesteira, para convertirlo en sede de una tienda de deportes, con cuya proyecto que conseguía arrancar en el verano pasado, se cierra toda posibilidad de recuperar ese gran bajo para otro tipo que no sea el comercial.

El Concello le había concedido ala licencia de construcción la firma de deportes que rehabilita el bajo, peo sin incluir especiales medidas de protección del interior, según se había criticado entonces, para, para el interior de aquel antiguo cine, como elementos de la época en la que se puso en marcha en la década de 1940.

No obstante la obra definitiva, incluye otro apartado no comercial, si no inmobiliario, con la construcción de un edificio de varias plantas, que también este previsto según comentaron en su momento los promotores que serán viviendas de lujo.

El Xesteira fue una de las salas de cine desaparecidas, fue proyecto su última película en hace 24 años. Luego irían apagando el proyector el cine Mary y el Teatro Losada, este último reconvertido desde hace años y aún en la actualidad en tienda de la cadena Zara.

Los proyectos posteriores que acogió el Xesteira no cuajaron pese a que alguno incluía esa doble faceta de cafetería y restaurante aprovechando puntualmente el bello escenario. El último proyecto que se clausuró también dejando daños en su interior fue un restaurante de comisa asiática, del que queda aún el nombre en la entrada. Ahora el destino final cuando remate esta laboriosa obra, será ese doble uso comercial por un lado y el de viviendas en una zona de la ciudad muy demandada.