Cientos de personas se manifiestan en O Carballiño contra la supresión de pediatras

Cientos de personas se movilizaron ayer en O Carballiño en una marcha de protesta con cacerolada, que recorrió las calles del municipio con consignas de protesta para exigir a la gerencia sanitaria que frene el “desmantelamiento”de la atención pediátrica. El municipio pasó de contar con dos médicos a jornada completa, uno de ellos pediatra, a disponer solo de jornada reducida de 9.00 a 13.00 horas, indicaron, y atendido no solo por médicos puericultores, como ahora, sino por pediatras fijos.

Esta situación provoca además que cualquier caso que se produzca en las población pediátrica a partir de las 13.00 horas, es decir pacientes de 0 a 14 años, sería necesario buscar en Ourense un médico especializado.

La movilización, convocada por la Plataforma en Defensa da Sanidade en el municipio, contó además con representantes de las zonas de Xinzo de Limia y Verín, que reclamaron también el refuerzo de pediatras en sus centros de salud.

“No queremos parches”

Los manifestantes partieron de la Praza do Emigrante, golpeando sus cacerolas y portando pancartas con lemas como “Sen pediatras no Carballiño, Galicia non “Rueda”; “Pediatras xa” y con otras con frases alusivas a la falta de atención especializada para estos niños de 0 a 14 años en las comarca de A Limia y en Verín.

Una vez en ante el centro de salud carballiñés guardaron un minuto de silencio como otra medida más de protesta. Desde la Plataforma en Defensa da Sanidade en ese municipio advierten de que “ vamos a seguir. Estamos muy agradecidos por los puericultores que nos están dando servicio y nos apoyan, pero queremos pediatras, que vivan aquí y tengan su plaza fija; parches no queremos”, señaló ayer Rocío Valiñas como miembro de esa plataforma ciudadana.

En la movilización hubo una amplia representación política relacionada en buena parte con la proximidad de las elecciones autonómicas: desde líderes de Podemos, como la cabeza de lista por Ourense, representantes del PSOE o la portavoz nacional y candidata del BNG a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón.

Esta última expresó así el apoyo a las madres y padres porque, dijo, reivindican algo que “es de sentido común” como es la atención a la salud de sus hijos e hijas. Tener pediatra, advirtió, “no es ni un capricho ni un privilegio”.

Pontón sostuvo que la falta de pediatras que afecta a la comarca de O Carballiño, pero también a otros puntos de Galicia, es consecuencia de “catorce años de recortes y privatizaciones del PP”, y añadió que con su política “está deteriorando la sanidad pública, que es la que garantiza que todos y todas somos iguales ante la enfermedad”.