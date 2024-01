Bendición canina para celebrar al patrón de los animales, San Antón

El día 17 de enero, celebra la iglesia la festividad de San Antonio Abad, más conocido popularmente como San Antón en casi todos los pueblos de España, y al que le ha quedado como sello, su marca de ser el patrón y protector de los animales.

El día señalado no llegó pero, en Ourense los propietarios de varias mascotas, como los perros, Beckham o Robi, decidieron adelantarse , y fueron algunos de los que participantes en un acto, con mucha tradición en otras ciudades de España, como es la bendición de animales, durante la festividad de San Antonio Abad.

No faltó ni el hisopo

Una bendición que fue posible ayer, con la colaboración necesaria de dos sacerdotes muy empáticos con la causa, el padre Manuel, párroco de María Auxiliadora, y el padre Antonio sacerdotes de esa misma parroquia, que le leyeron el correspondiente responso, y unción con agua bendita, en la que no faltó ni el hisopo.

Un día en el que estas mascotas, ayer en su mayoría canes , pueden pasar el umbral de la iglesia, pues fue en el vestíbulo de la seo, donde se produjo este acto antaño muy habitual en el rural, y el al que se llevaba incluso cerdos o vacas, animales imprescindibles para la supervivencia familiar.

Detrás s de esta encuentro, está la Asociación de Propietarios de Animales de Ourense, APMOU, cuya vicepresidenta, Paqui Moreno explicaba ayer que con este acto, seguido de un paseo por la ciudad con los canes o gatos, se pretendía “visibilizar” la importancia que estas mascotas tienen en el núcleo familiar al que pertenecen y hacer también un llamamiento a la convivencia pacífica con el resto de los ciudadanos”.