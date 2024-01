No fue una reclamación sencilla, a pesar de que lo parecía. La Mesa pola Normalización reclamaba que las matrículas de los coches ourensanos dejarán atrás el castellanismo “OR”, para lucir el “OU” en sus partes trasera y delantera. En Ourense se llevaron muchas campañas y movilizaciones para reivindicar este cambio y no fue hasta septiembre de 1998, en el marco de un proceso de estandarización de matrículas, cuando se empezó a matricular de forma obligatoria como “OU”. En Ourense se ponían multas por llevar la etiqueta “OU” con hasta 25.000 pesetas, según señalaban los representantes de la Mesa pola Normalización Lingüística. Algo que ahora es habitual y con tendencia a la desaparición, en aquellos años no eran tan normal.