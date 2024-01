“Tener una depresión no es ser frágil y en su mayoría la recuperación es completa”

María Tajes Alonso nació en A Coruña hace 43 años, es médico psiquiatra y acaba de asumir el cargo de responsable del Servicio de Psiquiatría del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco. Está al frente de un equipo multidisciplinar para hacer frente a unas patologías relacionadas con la salud mental que están al alza, entre ellas la depresión, que es además una de las más invalidantes. La nueva jefa del servicio de Psiquiatría y el amplio equipo que ella ha querido poner en valor informan, con motivo de la celebración hoy el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, con el objetivo de sensibilizar y concienciar sobre esta patología que afecta tanto a mayores como a niños, pero de la que también se sale.

En torno a un 13% de la población llega a convivir con un problema de salud mental, y los datos son similares a nivel mundial, también en Galicia, pero la ansiedad y los trastornos depresivos constituyen casi el 30% de esas patologías.

–-Se habla de la depresión como una de las enfermedades más invalidantes, pero ¿cuáles son las patologías relacionadas con la salud mental más habituales en Galicia?

–En torno a un 13% de la población llega a convivir con un problema de salud mental, y los datos son similares a nivel mundial, también en Galicia, pero la ansiedad y los trastornos depresivos constituyen casi el 30% de esas patologías. De hecho, la depresión es, junto con los problemas osteomusculares, una de las de mayor impacto en el ciclo vital del que la sufre para llevar una vida normal. Hay que dar un mensaje claro: hay tratamientos psicológicos y psicofarmacológicos que, con apoyo prestado por profesionales cualificados, harán que la depresión pueda abordarse con éxito, tanto en las situaciones más severas, con consecuencias graves y situaciones extremas como el intento de suicidio, como en trastornos más leves. En general, hay más prevalencia en mujeres.

–¿Es más prevalente en mujeres la depresión por cuestión de género o porque les cuesta menos pedir ayuda que a algunos hombres que pueden ver aún el problema mental como una debilidad?

–Cuando se habla de la incidencia en mujeres no es por cuestiones solo genéticas, de heredabilidad y demás. A veces hay que reconocer el papel de la mujer y su mayor exposición a situaciones difíciles, como cuidadora de otros. Mujeres que han sufrido violencia de género. También tiene influencia y se habla poco del ciclo vital de la mujer, todos los cambios hormonales y vitales en periodo perinatal o de menopausia. Puede que el varón manifieste esa depresión de manera más conductual que verbal, es cierto, pero la farmacología se prescribe más en mujeres.

Los niños y los jóvenes también sufren ansiedad y depresión,, pero aumentaron los casos relacionados con conductas alimentarias (bulimias...), todo lo que tiene que ver con conducta suicida adolescente, que abarca desde el pensamiento relacionado con la muerte hasta las autolesiones.

–El hecho de que personas famosas o con influencia social reconozcan sus problemas de salud mental, ¿ayuda a normalizarlas y visibilizarlas?

–Creo que es positivo cuando nos auxiliamos en esos mensajes porque dan pistas de que algo nos ocurre. Pero no debemos guiarnos por lo que le ha funcionado a un instagramer y hacer lo mismo. Hay que acudir a profesionales.

–En una sociedad con más recursos y formación que nunca, ¿por qué aumentan las depresiones? ¿Qué nos hace más frágiles o vulnerables?

–Lo primero, tener una depresión no es ser más frágil. Tal vez se incrementó con la pandemia y el escenario de incertidumbre económica, social y de futuro, unidos a un aislamiento físico y a pérdidas muy dolorosas y traumáticas de seres queridos. También a situaciones relacionadas con esa vorágine de nuestro día a día que limita nuestra capacidad de llevar a cabo un autocuidado, a estar más fuerte y protegernos.

“Se ven más conductas suicidas en adolescentes; debemos controlar las redes”

–¿Hay claves para ayudar curar e incluso para prevenir cuadros depresivos a mayores de la necesaria supervisión y apoyo de los profesionales sanitarios?

–Puede ayudar hacer más ejercicio físico, comer de forma saludable, evitar consumo de alcohol o tóxicos. También buscar contacto con nosotros mismos y con los demás, incluso a través de proyectos de voluntariado, nos ayuda a estar mejor. En el día a día dejamos todas esas pequeñas cosas de lado.

–¿La depresión se cura?

–Estimamos que dos tercios de las personas con trastorno depresivo tienen una recuperación completa, pero incluso aquellos que sufren trastornos depresivos recurrentes o con sintomatología crónica pueden llevar la vida lo más normalizada posible y prevenir o minimizar sus situaciones de crisis –¿Qué ocurre con esa salud mental infanto-juvenil, ante el aumento de esta problemática en esta franja de edad?

–Hay un incremento de casos relacionados con la salud mental en el ámbito infanto-juvenil. Antes veíamos trastornos del neurodesarrollo, espectro autista, también ansiedad, debuta a veces a edades muy tempranas, aunque luego se recuperen. Los niños y los jóvenes también sufren ansiedad o depresión, pero aumentaron los casos relacionados con conductas alimentarias (bulimias...), todo lo que tiene que ver con conducta suicida adolescente, que abarca desde el pensamiento relacionado con la muerte hasta las autolesiones. Son temas de extrema complejidad, donde nos hemos ido especializando, porque es emergente y las familias nos piden nuestro acompañamiento continuado.

–¿Por qué se da ese aumento en personas desde tan corta edad?

–Hay apuntes que hablan de exposición a contenidos que pueden sufrir en redes sociales. Desconexión con iguales, por relaciones mal entendidas a través de la redes y la presión a la que a veces están sometidos los jóvenes en diferentes ámbitos. Son situaciones de cambio que, desde luego, generan ese malestar. Las redes sociales y el uso del móvil están ahí y hay que hacer una educación responsable y que los padres deben supervisar, pues hay que fomentar el tiempo libre de nuestros hijos con iguales. No debemos perder la perspectiva como padres. Si no los abandonamos en otros contextos no deberíamos dejarlos solos ahí. Hay que controlarlos ante las redes sociales.