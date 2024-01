Manuel Manquiña: “Hay que adaptar el humor a la sensibilidad social y al lugar donde estás”

El Auditorio Municipal de Ourense acogerá mañana sábado el espectáculo “Noites de retranca”, a cargo de cuatro humoristas gallegos como son Manuel Manquiña, Oswaldo Digón, Federico Pérez y Jazmín Abuin. Será a partir de las 20.30 horas (entradas en ataquilla.com) cuando se de inicio a dos horas de espectáculo con “cuatro formas de entender el humor”. “Noites de retranca” cumple 14 años y lo hará con un cartel único.

–14 años para un espectáculo, ¿son muchos o pocos?

–(Se ríe) Cuando era pequeño había obras de teatro que duraban 20 años. Llevamos 14 y todavía nos quedan muchos años para ser como los grandes espectáculos. El nuestro es un buen espectáculo y tiene un cartel muy amplio, una prueba de ello es el cartel que llevaremos este sábado al Auditorio de Ourense.

–No será uno de los grandes espectáculos, pero va camino de ello.

–En el décimo aniversario, ponían una pantalla con fotos de los monologuistas gallegos y nacionales y estaban todos. Este espectáculo es un acierto de Rababiero promociones.

–En estos años compartió escenario con muchos humoristas. ¿Hay alguien con el que no se haya subido que le apeteciera?

–Pues para compartir escenario... es que hay muchos humoristas. El monólogo es un género que sigue funcionando y es una disciplina que atrae a un tipo de artista y también al público. Me pueden quedar, no sé, pero creo que he compartido escenario con los más grandes.

–¿Habrá actuación sobre el Auditorio de Ourense de su grupo?

–En esta ocasión, vamos sin Fabulosos Weekend, seremos los cuatro monologuistas con sus charlas y experiencias. Serán cuatro propuestas diferentes o eso espero (ríe) y serán dos horas de risas.

–Es verdad que hay cosas que se preparan poco antes de salir al escenario.

–Cuando tienes que preparar los espectáculos, es como tener unos naipes en la mano y te preguntas qué carta cojo, qué experiencia cuento y después les dices a los demás qué vas a contar tú, pues yo cuento esto porque es diferente y así hay una mayor variedad. Ponemos en común, aunque a veces llegas antes del espectáculo y dicen que tienes que hacer algo, así que tienes que improvisar, pero bueno hay oficio. (Ríe) La productora siempre nos dice haced lo que queráis, lo cual es un error (Ríe).

–Habrá algo de política y los “pellets” en sus intervenciones.

–Preparado desde luego que no está, pero siempre queda hueco para coletillas e improvisaciones. Los monólogos, en general, siempre están más preparados de lo que parece. Hay un discurso, pero hay espacio para hablar del muñeco de Pedro Sánchez o los “pellets”, pero el hilo conductor del que quieres hablar lo llevas preparado.

–Será el maestro de ceremonias, ¿cómo definiría humorísticamente a Federico, Jazmín y Oswaldo?

–(Ríe) Menudo aprieto. Federico es más escatológico, otros somos más irónicos, otros con un humor más blanco e inocente, pero creo que los cuatro ofrecemos un espectáculo variado desde diferentes humores. El caso es que haya una propuesta variada y según la edad cada uno habla de un tema, evidentemente, yo no me voy a poner a hablar de ligar.

–¿Cómo es el paso de cambiar del drama social cinematográfico de “O home e o can” al humor encima de un Auditorio?

–El monólogo es una de las disciplinas más exigentes que hay. Porque aunque tú sepas que el resultado del monólogo funcionó en un lugar, puede no funcionar en otro lado. Si sales desde el principio con acierto te encuentras más cómodo, pero aunque ayer hayas triunfado no significa que mañana lo vayas a hacer. Muchas veces es la energía, otras veces es colocar el chiste en un momento concretamente, pueden ser muchas cosas. En el cine está más controlado. Le preguntaban a un humorista: ‘Ahora tienes que hacer una película, qué duro ¿no?’. Y le respondía el humorista: ‘Duro es estar a las once de la noche haciendo un monólogo’. Cada actuación es diferente.

–Es una pregunta recurrente a humoristas. ¿El humor puede tener límites o el humor tiene que tener límites?

–Creo que sí que tiene que tener límites y además tienen que ser límites adecuados a cada tiempo social. No puedes hacer los mismos chistes hoy que hace quince o veinte años porque las sociedades cambian y además las sociedades modernas evolucionan muy rápido. Hay que actualizar el chiste y hay que adaptarse a la sensibilidad de esa sociedad y al lugar donde estás. No es lo mismo humor que puedes hacer aquí que en otro país, porque sus circunstancias económicas y sociales son diferentes. Lo mismo ocurre con los tiempos. A veces, te puedes encontrar con un humorista que diga que el humor no tiene límites o que no se nos deben poner límites, pero yo particularmente me los pongo. Sí, porque es una cuestión de buen gusto. Hay que ser sensible con algunos temas. Así que a la pregunta general si el humor tiene límites, sí. Si debe tenerlos, pues yo creo que ya está condicionado por la propia realidad.