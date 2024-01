La Audiencia Provincial de Ourense ha dejado visto para sentencia el juicio contra dos mujeres, una madre y una hija, a las que se acusa de haberse apropiado de 50.000 euros el día que murió un familiar, perjudicando una herencia. El fiscal considera que actuaron con “mala fe”, mientras que la defensa alega que “puede ser una conducta moralmente reprochable” y “en todo caso tener responsabilidad civil”. Los hechos se remontan al pasado 30 de abril de 2019 cuando el hombre, cuñado y tío de las acusadas, respectivamente, falleció en el hospital de O Barco de Valdeorras después de pasar diez días ingresado en fase terminal de una enfermedad. Ese mismo día, la mayor de las mujeres, cuñada del fallecido y cotitular de una cuenta bancaria, acudió a la entidad y retiró 35.000 euros, la mitad del saldo.

Durante sus conclusiones finales el Ministerio Público ha acusado a las dos mujeres de “repartirse la herencia con la persona todavía viva”, afeando que la transferencia de 35.000 euros la realizó cuando el hombre agonizaba y que la retirada de los 12.000 se realizó cuando ya había fallecido. “Él nunca dio el paso en vida de hacer esa donación”, ha sostenido el fiscal, que ha cuestionado si no sería más bien la forma que habían tenido ellas de compensarse por los cuidados al tío y cuñado. “Igual no les parecía justo, a sus ojos, que todos los sobrinos heredasen lo mismo”, ha dicho el representante del Ministerio Público, que, por todo ello, ve “mala fe” y un agravante de abuso de confianza. La acusación particular, por su parte, ha señalado que estar de cotitular para quedarse el 50% de una cuenta bancaria “es una excusa peregrina” y ve un delito de estafa porque “engañaron e indujeron a error” a todos los sobrinos. Según sus conclusiones, hubo un plan para engañar al resto de familiares antes de que el titular de las cuentas falleciese. “Lo ocurrido fue el colmo de la avaricia”, ha reprochado el letrado, quien ha criticado, además, que la “única última voluntad” que existe “es la que se pone en un testamento” y que “ser la sobrina favorita no existe jurídicamente”. “Engañaron hasta al notario”, ha afeado. Por su parte, la defensa considera que “todo el problema es de naturaleza civil y debería haberse resuelto allí”. Para esta parte no hubo mala fe, la declaración de sus clientas fue “sincera”, “coherente” y “sin ocultación”, para él “no hubo ningún plan” y no existe una apropiación indebida “porque no se puede apropiar uno de algo de lo que ya es titular”. Desde su prisma tampoco hay engaño para los familiares porque no se ocultaron las retiradas de dinero. Argumento que no lo supieron los herederos, quienes, “por comodidad o confianza” no preguntaron, por lo que no ve ni engaño, ni estafa ni apropiación. “Podrá ser una conducta moralmente reprochable o incluso tener responsabilidad civil, pero aquí no ha habido nada. Ni siquiera se hizo uso negligente de los poderes”, ha manifestado el letrado. La defensa pide la libre absolución, mientras que Fiscalía solicita una condena de dos años de prisión por un delito de apropiación indebida o tres años si se entiende que los hechos constituyen un delito de estafa. La acusación particular plantea delitos continuados de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento público, por lo que solicita más de diez años de prisión.