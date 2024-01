El Concello de Ourense inicia el año con ocho concesiones en precario, dos de ellas desde 2015

“Todavía hay concesiones en precario, es un error, pero se van a licitar todas en breve”, dijo el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, en el pleno ordinario del mes de diciembre donde adelantaba que se elaboraría un pliego exprés para renovar la concesión del transporte urbano municipal en el primer trimestre de 2024. Pero la del transporte municipal no es la única en precario, sino que hay siete más que ya han caducado y todavía no se han renovado.

El Concello de Ourense empieza 2024 con dos concesiones que cumplirán nueve años de servicio en precario, una de ellas es la del transporte urbano municipal (caducó en 2015) y otra es la de conservación y mantenimiento de las instalaciones semafóricas (también 2015). Además de estas dos también caducaron la regulación de aparcamiento en la vía pública e inmovilización de vehículos (2016); el abastecimiento, saneamiento y vertidos (2018); la teleasistencia domiciliaria (2021); y tres más como son el suministro de energía eléctrica, la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos y la gestión del centro día que caducaron todas ellas en 2022.

En el pleno ordinario pasado, Jácome entonaba el “mea culpa” por todavía tener concesiones en precario después de cinco años de gobierno (con una pandemia por el medio) y señalaba que “se tenían que actualizar” a los precios vigentes, lo que supondría un mayor desembolso para las arcas públicas.

El interventor municipal califica de “disfunciones e ineficiencias en la gestión municipal” la situación económica del Concello de Ourense en cuanto a la precariedad de las concesiones. Concretamente, el funcionario municipal señala (en su escrito de alegaciones al expediente de cese/remoción promovido por Jácome) que la Alcaldía “obvia” hechos y circunstancias que provocan “serias e importantes disfunciones e ineficiencias” como las ocho concesiones que están actualmente en precario, además del levantamiento de reparos sucesivos en el ejercicio 2022 (24 millones de euros). El funcionario municipal advierte de los “grandes cuellos de botella existentes en el Concello” y pone de manifiesto el “contrasentido que representa poner el acento en la denuncia supuestamente obstruccionistas, cuya significación y alcance son meramente testimoniales”, al abrirle expediente por fiscalizar la gestión municipal.

Y añade que “no sería aventurado afirmar que la aprobación de unos presupuestos municipales, así como la licitación pública de los grandes contratos municipales, todos ellos en precario, coadyuvarían para la mejora de la gestión pública en mucha mayor medida que la incoación de expedientes de cese de aquellos funcionarios que tienen legalmente encomendados el control de la gestión económica y financiera”.

Las grandes concesiones sin renovar y también unos presupuestos que llevan prorrogados desde 2020, año de inicio de la pandemia, que fueron elaborados por el gobierno bipartito de Democracia Ourensana y el Partido Popular. Sobre los presupuestos, el alcalde de Ourense decía, en una entrevista en FARO, que se estaban elaborando, que rondarían los 113 millones y que serían “propios de DO”.

De momento, a preguntas de la oposición, el gobierno municipal señala que “están trabajando en ellos”, pero no aclaran cuándo estarán listos, cuándo los someterán a aprobación plenaria y cuándo los pondrán en consenso con la oposición, ya que el gobierno municipal (10 de 27 concejales) está en minoría y necesitaría, al menos, la abstención de algunos de los partidos de la oposición para poder sacar una hoja de ruta económica para el presente año. A no ser que se marque otra cuestión de confianza como hizo con la macromodificación de crédito 63 millones de euros, que salió aprobada porque PP y PSOE no se pusieron de acuerdo para articular una alternativa.

Postura de la oposición

La oposición del Concello de Ourense critica la gestión económica y la falta de renovación de las grandes concesiones. El Partido Popular explica que “estos datos lo que hacen es poner de manifiesto, una vez más, lo que llevamos denunciando en los últimos por activa y pasiva. La nefasta gestión económica que está haciendo el gobierno local con los recursos públicos. Un gobierno que en el ejercicio pasado se dedicó a funcionar por improvisación, capeando la grave situación económica existente a través de continuas modificaciones de crédito y constantes convocatorias de plenos extraordinarios”.

Y añaden que ahora se ven las consecuencias de la pésima gestión, pero parece que al gobierno no le preocupa, pues lleva casi tres meses diciendo que están trabajando en un borrador de presupuestos, pero seguimos sin ver ningún avance. El gobierno municipal está centrado en hacer usos partidistas con cada acción que realiza sin interesarse realmente por los beneficios de los ourensanos”.

Desde el grupo municipal socialista, la portavoz Natalia González señala que “Jácome llegó al juzgado a su predecesor Jesús Vázquez tras denominarlo inepto por tras ser incapaz de sacar adelante las concesiones caducadas antes de 2019”. Y añade que “ahora, no solo, aumentó el número de concesiones en precario, sino que, en más de cuatro años, Jácome demostró con creces ser el campeón de la ineptitud y de la mentira. No fue capaz de sacar ni la primera, con la grave repercusión que tiene para el Concello, cuya hipoteca pendiente de precariedad, gracias al PP y DO, va camino de los 30 millones de euros en este año”.

Por su parte, los nacionalistas señalan que “llevamos diciendo mucho tiempo que la no renovación de las concesionarias está generando un agujero enorme de más de 25 millones de euros escondidos debajo de la alfombra, pero que en algún momento habrá que asumir. Las concesionarias piden una actualización de precios porque están prestando un servicio totalmente irregular y eso es lo que están poniendo encima de la mesa los técnicos municipales y por eso, entendemos, que es una de las razones que se la abre expediente”. Luís Seara, portavoz municipal, comenta que “el problema es que tenemos un presupuesto del 2020 y no tiene las partidas suficientes para asumir esas diferencias de precios que ahora mismo están pidiendo las concesionarias. Esto es una bola que cada vez es más grande que pone en riesgo la viabilidad económica del Concello y esto lo sitúa en una quiebra técnica que es lo que llevamos denunciando hace mucho tiempo”.