El viejo propósito de cada nuevo año

Hay dos épocas del año en las que las altas de los centros deportivos y de actividad física en la provincia se incrementan. Tras las épocas navideñas y de reuniones familiares, el sector deportivo en la provincia nota un incremento de demanda en servicios. Desde Seven Boutique Gym, Gonzalo Grande, señala que “en estas épocas del año y, también especialmente después del verano en los meses de septiembre y octubre, sí que se nota un incremento del número de altas en los gimnasios, que en general no suelen ser las personas que tienen constancia en la actividad deportiva a lo largo del tiempo”.

Sin embargo, explica que “nuestro objetivo, con estas nuevas altas que se están produciendo es intentar que adquieran el hábito de hacer deporte y una vida más saludable, para que puedan mejorar su condición física para sentirse mejor, pero también para tener salud porque eso es lo más importante”.

Sobre las nuevas altas, describe que “es algo que depende de la persona, pero nosotros intentamos que sí que adquieran esos hábitos. Al final, hay muchas personas que no llegan a ser constantes, pero hay otras que sí”.

Su centro deportivo no es un gimnasio convencional, sino que ofrece clases colectivas e individuales de tal forma que “hay muy pocos casos en los que una persona pague y no venga, porque no es como en otros sitios que se domicilia la cuenta y no vas y no pasa nada, aquí las pocas veces que pasa, estamos encima del usuario”.

José Gago, de Dinamic Center, también visibiliza la demanda alcista de este mes de enero diciendo que “nos están llamando bastante en comparación con otros años. El año pasado sí que empezó bastante más fuerte, creemos que por al fin de la pandemia porque todo el mundo tenía miedo o respeto a hacer deporte en interior y el año pasado fue muy fuerte. Este año también se nota, pero quizá no tanto como el año pasado”. Y añade que “también nos están llamando para clases de artes marciales en jóvenes”.

Al igual que Gonzalo, José señala que “normalmente el buen propósito suele darse después de verano en septiembre y octubre, pero muchos se desinflan a mitad del camino. En nuestro caso, enero no suele ser como el año pasado y este, ya que la gente suele esperar a febrero o marzo después de todos los gastos de las navidades y cuando empieza a salir el sol es cuando empiezan a pensar en la ‘operación bikini’ de verano”. Y argumenta que “en dos meses no se puede bajar lo que se ha subido durante el año, es un esfuerzo antinatural. Hay que cuidarse durante todo el año y tener un hábito de deporte bueno para mantener el cuerpo en forma y con vitalidad. Esto hace que nuestro trabajo diario lo hagamos sin cansarnos tanto y también para estar fuertes por si contraemos enfermedades”.

En relación con el deporte y los procesos víricos como la gripe, el COVID o los catarros, Gago señala que “el trabajo de la respiración en disciplinas como el tai chi o el chi kung es fundamental y tiene beneficios para el cuerpo y la salud. Trabajar la respiración es importante, porque así nos cansaremos menos estaremos más fuertes y será difícil que las enfermedades se arraiguen. Todo ello mezclado con deporte y hábitos saludables”.