La suerte de "los Carballeda" en Ourense reparte más de 1,2 millones de euros en los sorteos navideños

El Niño dejó un pellizco en la provincia de Ourense y la constancia de que hay dos hermanos que tienen la suerte en su ADN, aunque la balanza se desequilibre a veces. Unas veces, uno reparte más y otro menos o viceversa, pero la suerte siempre está en sus administraciones.

El sorteo de ayer dejó en la ciudad 600.000 repartidos en tres décimos del primer premio, dos vendidos en la administración de Ervedelo y otro en el bar Falangueiro del barrio de O Vinteún. En otras administraciones como en Xinzo o en Lotería Anta, en la capital, también lo tenían consignado, pero no lo llegaron a vender. El premio en Ourense podría haber sido mayor.

El 94.974 fue a parar, según Luis Carballeda y su mujer Emma, propietarios de la administración de Ervedelo, “a algún vecino del barrio, seguramente, porque El Niño es un sorteo que no buscas un número concreto o una terminación concreta, sino que a veces llegan a la administración y te dicen ‘dame tú el que más te guste’ o ‘uno cualquiera’ y no saben qué numero llevaron. Así que creemos que le tocó a algún vecino todavía no sabe (decía ayer al mediodía) que ganó un buen pellizco en este año nuevo”.

En Ourense también cayó el tercer premio en el quiosco O Carrabouxo, en A Valenzá, y en la administración de Xinzo de Limia, que regenta Herminio Carballeda, hermano de Luis. Se vendieron dos décimos del 57.033, que son 25.000 euros al décimo, por tanto, 50.000 euros en total.

Hermanos con suerte

Lo cierto es que el premio y la suerte podría haber sido mayor. Luis Carballeda tenía dos series del primer premio en la administración de Ervedelo en Ourense, pero solamente vendió dos décimos y Herminio también tenía el número en la administración de Xinzo, pero no lo llegó a vender. Podría haber sido un descorche de champán y una lluvia, todavía mayor, de dinero para la provincia.

Sin embargo, si algo tienen estos dos hermanos es que tienen don, atraen a la suerte con “buena energía” y no solo se convencen de que reparten suerte, sino que lo contagian a vecinos y turistas.

Luis, ante el recordatorio de que también repartió el Gordo en Navidad, dice que “estas están siendo unas navidades muy buenas, no lo podemos negar y hay que agradecérselo sobre todo a la gente que nos acompaña y compra en nuestras administraciones porque eso es lo más importante”.

Ante los 400.000 euros repartidos en la jornada de ayer, explicaba que “estamos muy contentos por repartir alegría e ilusión, es un premio para nosotros también por el trabajo que hacemos. No solo en estos sorteos, sino también todos los días con las bonolotos, las primitivas y las demás opciones de loterías y apuestas que tenemos. Pero sin duda estos premios son especiales por los tiempos en los que se dan, como son las navidades, donde hay más sentimiento y más ilusión por recibir estas buenas noticias”. Y añade que “creemos que lo más importante es que cae en el barrio, en este barrio trabajador de Ourense”.

Sobre la pregunta de si la suerte les acompaña a ambos hermanos, comenta que “eso ya es de ciencia ficción. Que los dos tengamos suerte y repartamos estos premios es algo que no nos podíamos llegar a imaginar. Pero bueno dice que la suerte trae a la suerte y nosotros si algo tenemos es buena energía”.

Luis Carballeda es propietario de 2022 y desde entonces no ha parado de dar premios en los diferentes sorteos de Navidad y del Niño. Sobre que su hermano tuviera el número y no lo haya vendido, dice que “es una pena que lo tuviera consignado y no lo haya vendido, la alegría iba a ser doble para ambos”. Y finaliza dando las gracias a su mujer y a otro empleado por “la labor y el compromiso que tienen cada día”.

Además del primer premio en la administración también se dio en el bar O Falangueiro. Benito López, propietario del establecimiento dice que “no es el número que jugamos nosotros y fue un décimo, así que esperamos que fuera alguien del barrio o algo, pero no sabemos la verdad, porque aquí para mucha gente a tomar café y nunca se sabe”. Durante la jornada hubo mucha expectación y los 200.000 euros que repartieron se suman a los 77.000 euros que también repartieron en noviembre con un segundo premio en la Bonoloto. Benito dice que “esperemos que le tocase a alguien que le hiciera falta y a ver si la suerte sigue llamando a la suerte”.

La suerte “Carballeda” reparte más de 1,2 millones entre los dos sorteos navideños

El 22 de diciembre, cerca del mediodía, una vecina del barrio de O Couto se fundió en un abrazo con Luis Carballeda en la administración de Ervedelo. Era la afortunada del único décimo repartido en la capital con un premio de 400.000 euros. Herminio Carballeda también repartió otro décimo y suma otros 400.000 euros al reparto de la familia. En total, 800.000 euros repartidos del primer premio en Navidad a los que hay que sumar los 425.000 que también dieron ayer. Luis repartió dos décimo del primero y su hermano también repartió un décimo del tercero.

En total, la suerte “Carballeda” lleva repartidos estas navidades más de 1,2 millones solo de premios grandes. En pocos años, como propietarios, se han hecho un nombre repartiendo ilusión en cada sorteo navideño. Ambos aluden al hecho de que “algo tiene que ver que repartamos premios y ser hermanos” bromean, antes de sentenciar que “es maravilloso, es una alegría inmensa” la de repartir tan buenas noticias como las que dicieron el 22 de diciembre y durante la jornada de ayer.