La provincia de Ourense registra el menor número de desempleados de su historia

Se dice pronto: Ourense registra el menor número de desempleados de su historia. Es decir, desde que hay registros en el Servicio de Empleo Público Español (SEPE), nunca se había registrado un número de desempleados tan bajo hasta el cierre de 2023. Todo tiene truco.

La provincia de Ourense cerró el pasado año con 15.020 parados, lo que supone una tasa de paro del 11%, también las más baja de su historia a espera de confirmar el número de activos con la próxima Encuesta de Población Activa que se hará pública a finales de enero.

Después de la pandemia del coronavirus que paralizó la actividad económica y laboral; tras un periodo de escenario inflacionista provocado por la invasión rusa en Ucrania; y con todavía un coste de la vida y de la producción mayor, los números del mercado laboral invitan al optimismo, aunque en la ciencia estadística todo es interpretativo.

Que el paro desciende es algo evidente, pero también lo hace el número de personas activas de la provincia pasando de los 148.100 que había en 2007 (el mayor valor), a los 131.000 en el tercer trimestre del año 2023. Que desciende el paro en los territorios donde desciende la población es de perogrullo, pero hay que analizar si el empleo que se crea actualmente es mejor que el que se creaba o si el poder adquisitivo de los asalariados se corresponde con el valor y el coste de la vida que hay actualmente.

Visión de los sindicatos

Comisiones Obreras (CCOO) en Ourense señala que “a pesar de las difíciles coyunturas económicas que tiene atravesado el país y la provincia, en este momento los datos de desempleo revelan que nos encontramos en una situación de empleo. Lo relevante de esta situación es que no solo mejora la cantidad de empleo existente, sino que también, su calidad en términos de estabilidad, ya que por sí misma es una prioridad”.

Desde CCOO huyen de “triunfalismos” y de la “autocomplacencia” y comentan que “seguimos teniendo una tasa de desempleo del 11% por lo que nuestro objetivo debe seguir siendo ambicioso, no podemos conformarnos con reducirla, tenemos que conseguir el pleno empleo para que nuestra provincia tenga futuro”. Sobre la reforma laboral aprobada y que tiene plenos efectos desde 2022, CCOO señala que “es una medida útil, pero es necesario seguir concentrando los esfuerzos en la reducción del empleo, impulsar la inversión y combatir la precariedad que existen todavía en el mercado laboral”.

Y terminan diciendo que “hacemos un llamamiento al Gobierno central y autonómico para seguir tomando medidas que repercutan en los trabajadores. Tenemos que seguir mejorando los salarios y los convenios colectivos para evitar un retroceso de la actividad por la caída del consumo. Y también pedimos a la clase empresarial para que contribuya a mejorar las condiciones de los trabajadores en las mesas de negociación”.

Los sindicatos consultados ven más allá de los datos positivos, analizan la calidad de la creación del empleo y contextualizan los datos con el poder adquisitivo de los asalariados. Así lo hace Anxo Pérez, de la Confederación Intersindical Galega (CIG) que señala que “es cierto que el número de desempleados es el menor y que también según los datos la tasa de paro, pero es que estamos hablando que Ourense perdió también población activa en una cantidad muy importante y eso o se debe a que está jubilada ya o que desapareció. Tenemos la percepción que una generación entera desapareció en los últimos 15 y 20 años en la provincia y no solo emigran para los países europeos en busca de oportunidades o para América, sino también para otras provincias que sí se las ofrecen”.

También incide en la pérdida de población que tiene cada año la provincia de Ourense y con la llegada de los migrantes y retornados. Anxo alega que “más allá de los datos del mercado de trabajo, Ourense tenía 335.000 residentes y en 2021 había perdido 30.000 personas en el censo. Si en los últimos 12 años perdimos un 10% de la población es que algo no se está haciendo bien y el futuro de Ourense pende de un hilo a largo plazo”.

El coste de la vida no es el mismo en la actualidad que hace cinco que hace diez años y desde la CIG también lo destacan con datos. Anxo dice que “en Ourense, en 2009, había 114.000 asalariados de los cuales 32.000 cobraban lo mismo o menos que el salario mínimo interprofesional (SMI), es decir, un 28% de los asalariados estaba por debajo de ese umbral. En 2020, había 103.000 asalariados, de ellos 43.000 cobraban lo mismo o menos que el SMI, es decir un 41% de ellos. Es decir que cuatro de diez asalariados estaban en ese umbral y eso no se puede permitir. Hay que crear empleo de calidad para mejorar ese poder adquisitivo”.

Señala las subidas hechas en el SMI durante los últimos años y termina diciendo que “buscamos empleos de calidad y el 60% de los contratos indefinidos que se firman en la actualidad son fijos discontinuos, eso no es estabilidad. Además, vemos como el Banco de Alimentos, Cáritas o Cruz Roja cada año incrementan sus ayudas a las personas que no tienen trabajo, pero también a aquellas que si lo tienen y que no llegan a final de mes. Las estadísticas están bien, pero son interpretativas, por eso no nos congratulamos”.

Año Parados Activos Tasa Paro

2023 15.020 131.000* 11%

2022 16.294 128.000 13%

2021 17.046 129.200 13%

2020 21.218 127.200 17%

2019 18.359 128.800 14%

2018 19.099 129.100 15%

2017 19.930 130.200 15%

2016 22.720 133.700 17%

2015 25.230 131.300 19%

2014 27.314 135.200 20%

2013 29.276 134.000 22%

2012 30.407 139.900 22%

2011 28.217 145.400 19%

2010 26.480 143.100 19%

2009 24.868 142.100 18%

2008 22.441 145.200 15%

2007 19.623 148.100 13%

2006 19.879 141.200 14%

2005 22.098 139.100 16%

2004 28.408 141.500 20%

2003 28.890 130.700 22%

2002 28.004 133.300 21%

2001 26.146 141.100 19%

2000 27.129 147.600 18%

1999 28.212 142.800 20%

1998 29.019 148.200 20%

1997 31.682 142.700 26%

1996 33.089 142.600 23%

*El dato corresponde a la EPA del tercer trimestre de 2023. Ya que la del cuarto trimestre se publicará a finales de enero.