Lo peor ha pasado tras un periplo entre distintos centros sanitarios, temerosos del estado de su hijo de 3 años. “Por sorte xa está ben, tras ingresar no CHUO”, dice la madre, que ha hecho llegar a este periódico una explicación al detalle del proceso que esta familia sufrió después de que, la madrugada del pasado domingo, su pequeño sufriera un ataque de tos, seguido de “un grito que fixo que nos erguéramos correndo á súa habitación", recuerda.

“Tiña vómito no pixama, non respondía, coa boca entreaberta e os ollos pechados. Non pestanexaba e o seu corpo non se movía”. Alarmados, los padres acudieron con el pequeño al centro de salud de Viana do Bolo, un recurso cerca del que residen, a escasos minutos.

Una enfermera y un médico, preocupados por la situación, intentaron reanimar al pequeño y aspirar las secreciones, porque parecía que tenía obstruida la entrada de los pulmones por mucha mucosidad. El doctor comenzó con la maniobra de reanimación RCP. Unos minutos después llegaron dos profesionales en una ambulancia del 061. Los sanitarios habían logrado extraer muchas flemas del niño, pero seguía sin recuperarse.

“Pasados uns días, a miña mente de nai recorda estes momentos e compara a actuación do equipo sanitario de Viana do Bolo coa actuación da central do 061, e entristéceme polo pouco apoio que recibiron os sanitarios de Viana”

Es a partir de este momento cuando, según la familia, se produjo una actuación que critican en su escrito. “Dende a recepción avisan á central do 061, solicitando por favor o envío doutra ambulancia, e néganse. O médico fala co 061, insistindo na necesidade imperiosa da ambulancia medicalizada a Viana ou para un intercambio no camiño, ante o risco de non recuperar ao neno para poder trasladalo. Escoitamos unha forte discusión onde o equipo sanitario de Viana comenta entre eles a resposta dura e imperativa do 061 negándose ao envío da ambulancia. Contestaron ao 061 que nalgunha ocasión fixeron cambio de ambulancia polo camiño”, relata la madre.

Más de media hora después, el pequeño hizo un primer intento de vomitar, “vemos que as facianas de todos, moi angustiadas e tensas, se relaxaban pola melloría do noso fillo, o que nos deu tranquilidade. Vimos que estaba en boas mans”, valora ella.

“Seguíronse sacando moitas flemas de moco e pouco tempo despois o neno recuperouse e comezou a reaccionar, chorando e abrindo os ollos”, indica la progenitora, que además compara el distinto trato percibido en su experiencia: “Pasados uns días, a miña mente de nai recorda estes momentos e compara a actuación do equipo sanitario de Viana do Bolo coa actuación da central do 061, e entristéceme polo pouco apoio que recibiron os sanitarios de Viana”.

Una hora después de la llegada al centro de salud, y tras una intervención esforzada de los sanitarios, se tomó la decisión de trasladar con urgencia al niño al hospital de Verín. Todo el equipo sanitario de Viana acudió acompañando.

“Á chegada, explicoúselle aos médicos e pediatra do Hospital de Verín o que acontecera en Viana do Bolo. A resposta non foi moi boa, moi similar á do 061. Segundo a nosa apreciación como pais, daba a sensación de non crer o explicado polo equipo de Viana, e criticaban a súa actuación. Á chegada de novo do pediatra a media mañá, manda ao neno para casa, entregando un informe de alta con cita para radiodiganóstico no Hospital de O Barco de Valdeorras en 15 días”, explica la madre en su escrito.

“O máis triste” –subraya esta familia a modo de resumen de su dura experiencia– es que “en Pediatría de Verín non fan máis que criticar a actuación levada a cabo en Viana do Bolo, máis que profundizar no que pasara; non facer probas; non derivar ao neno a un especialista; non ingresalo, e só pedir unha proba de radiodiagnóstico en 15 días noutro Hospital (O Barco de Valdeorras)”.

"En Ourense non comprenderon ben por que se lle dera a alta en Verín e non se fixeran máis probas"

Un día después, el 4 de enero, “o neno seguía tosendo e non se vía que estivese recuperando ben, polo que os pais decidimos acudir ao Hospital Universitario de Ourense no, que o pequeno quedou ingresado dende o luns 4 ata o martes día 12 de decembro (o cal nos deu tranquilidade)”, celebra la madre.

“En Ourense non comprenderon ben por que se lle dera a alta en Verín e non se fixeran máis probas tralo episodio descrito anteriormente, ou ingresalo ese mesmo día na sección de Pediatría de Ourense. Porén, si creron o que lles contamos que acontecera en Viana”.

La familia de Viana termina su escrito con esta reflexión: “Somos uns pais novos coa suficiente formación para darnos conta de cando se actúa con profesionalide e adicación –independiente de que se consigan ou non os obxectivos–, como apreciamos no equipo sanitario de Viana e no do Hospital Universitario de Ourense, a diferenza de cando se actúa con desidia e falta de profesionalidade, como foi o caso da central do 061 e do equipo de Pediatría do Hospital de Verín (non criticamos ao resto dos profesionais do Hospital de Verín)”.